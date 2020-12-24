Avrupa'nın kader ortakları: Slaven Bilic & Vedat Muriqi

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, ligin 14. haftasında konuk olduğu Milan deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun 2 asist ve 1 golle galibiyetin mimarı olduğu gecede Vedat Muriqi yine gol orucunu bozamadı.

Stadio Giuseppe Meazza'da oynanan mücadelenin 32. dakikasında Joaquín Correa'nın sakatlanmasıyla oyuna dahil olan Kosovalı golcü, karşılaşmanın kalan bölümlerinde uygun fırsatlar yakalamasına rağmen ağları sarsamadı.

VEDAT'IN FORMSUZLUĞU SÜRÜYOR

Lazio formasıyla bu sezon süre aldığı 10 resmi müsabakada gol sevinci yaşayamayan Vedat Muriqi'nin İtalya macerası, dün gecenin ardından yeniden tartışmaya açıldı. İtalyan basını, Kosovalı forvetin formsuzluğuna dikkat çekti.

İKİSİ İÇİN DE İŞLER İYİ GİTMİYOR

Öte yandan İngiliz medyası ise Vedat Muriqi'nin yaz transfer döneminde West Bromwich Albion ile flörtünü hatırlatarak geçtiğimiz günlerde görevine son verilen teknik direktör Slaven Bilic ile benzer kaderi yaşadığını yazdı.

KADER ORTAĞI OLDULAR

Arka arkaya alınan başarısız sonuçlar sebebiyle koltuğunu Sam Allardyce'a bırakan Slaven Bilic'in zamanında Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Celtic'ten Albian Ajeti'yi kadrosuna katmak istediğini ancak bu transferlerin gerçekleşmediği hatırlatıldı. Haberde, söz konusu transferlerin gerçekleşmesi halinde hem Hırvat teknik adamın hem de Kosovalı golcünün bugün farklı bir noktada olabileceği belirtildi.

15 MİLYON AVRO REDDEDİLDİ

Premier Lig temsilcisi West Bromwich Albion'ın zamanında Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile temasa geçtiği ve 15 milyon avroluk teklif yaptığı öne sürülmüştü. Söz konusu teklifin bonuslarla 18 milyon avroya yükseldiği iddia edilmişti.

Ancak o dönem Fenerbahçe'nin bu teklifi çok düşük bulduğu ve hem Vedat Muriqi hem de Slaven Bilic'in bu transferi çok istemesine rağmen imza aşamasına gelinemediği ortaya çıkmıştı.

LAZIO'DAN 20 MİLYON AVROLUK TEKLİF

Lazio'nun daha yüksek bir teklif yapmasını bekleyen Fenerbahçe, West Bromwich Albion'ın 15 milyon avroluk teklifinin reddetmesinin ardından İtalya'dan beklediği haberi almış ve 17.5 milyon avro bonservisine ek olarak 2.5 milyon avro bonuslar karşılığında Vedat Muriqi, Lazio'nun yolunu tutmuştu.

Sarı lacivertliler, 20 milyon avroluk anlaşmanın yanı sıra Vedat Muriqi'nin bir sonraki transferinden elde edilecek transfer gelirinden %5 pay almak için de sözleşmeye özel bir madde ekletmişti.

KAP AÇIKLAMASI

Futbolcumuz Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Avro bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir.

GALATASARAY İDDİALARI

Sarı kırmızılı ekipte uzun süredir forma giymeyen Radamel Falcao'nun Ocak ayında muhtemel ayrılığı durumunda hücum hattına Kolombiyalı golcünün yerine bir isim düşünen Galatasaray'ın Vedat Muriqi'de karar kıldığı ifade edilmişti.

MENAJERİ YALANLADI

Gündeme bomba gibi düşen iddianın ardından Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, oyuncusunun geleceğine ve Galatasaray iddialarına dair açıklamalarda bulunarak söylentileri yalanlamıştı.

HALUK CANATAR'IN VEDAT MURIQI AÇIKLAMASI

"Vedat sezon başı sakatlık sorunu nedeniyle kamp dönemi geçiremedi. Sonrasında Kovid-19 sorunu yaşadı. Vedat'ın İtalya'da beklentileri yüksek. Galatasaray iddiaları kesinlikle doğru değil. Lazio'da Immobile'nin arkasında takımın ikinci forveti olması beklenen Kosovalı futbolcu, süre aldığı karşılaşmalarda beklenen performansın uzağında kalınca yedek kulübesine mahkum oldu."

FIORENTINA'YI İŞARET ETTİ

Lazio'da geleceği ciddi şekilde tartışılan Vedat Muriqi hakkında ünlü İtalyan menajer Danilo Caravello'dan çarpıcı bir yorum geldi. Tuttomercatoweb'a görüntülü bağlanarak Lazio'nun son durumunu değerlendiren Caravello, Kosovalı golcünün yeni adresini işaret etti.

"Vedat'ı bu sezon çok fazla göremedik zaten ama Lazio'nun mevcut oyun anlayışı için işlevsel bir forvet gibi durmuyor. Bu iyi bir golcü olmadığı anlamına gelmiyor, belki de Lazio'nun farklı oyun karakterine sahip bir forvete ihtiyacı vardır. Vedat daha çok ceza sahası içinde bekleyen bir forvet. Ancak Lazio'nun oyun planı buna uygun değil. Belki Fiorentina onun için ideal bir takım olabilir. Fiorentina bu anlamda eksiklik çeken bir takım. Castrovilli ve Ribery'nin oyunlarında bitiricilik konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Vedat Muriqi daha çok bir merkez santrafor. Ancak Lazio'nun başka bir stile ihtiyacı var."

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...