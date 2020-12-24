Son Dakika | PSG'de deprem! Bir devir sona erdi...

Spor Arena Dış Haberler - Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verildiği öne sürüldü.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, son dönemde aldığı sonuçlarla beklentilerin uzağında kalan 47 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin sona ermesine 6 ay kala taraflar arasında ayrılık kararı verildiğini iddia etti.

RÖPORTAJ BAŞINI YAKTI

Ayrılık kararının arkasında yatan sebepler arasında Alman çalıştırıcının ülkesinde yayın yapan Sport 1 isimli kanala verdiği röportaj ve bu demecinde kullandığı bazı ifadeler olduğu belirtildi. Söz konusu röportajdan kulüp yönetiminin hoşnut kalmadığının altı çizildi.

LİGDE SİYAH, AVRUPA'DA BEYAZ

Paris Saint Germain, Fransa Ligue 1'de geride kalan 17 haftada topladığı 35 puan ile lider Lyon ve ikinci Lille'in ardından üçüncü basamakta bulunuyor.



Başken temsilcisi, ligde beklentileri karşılayamamasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, RB Leipzig ve Medipol Başakşehir'in bulunduğu zorlu gruptan 12 puanla lider olarak çıkmayı başarmıştı.

İLK ADAY POCHETTINO

Fransız ekibinde Thomas Tuchel'den boşalacak teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino'nun oturması bekleniyor. İngiliz basını, Tottenham'ın eski teknik patronu olan Arjantinli çalıştırıcının koltuk için en ciddi aday olduğunu yazdı.

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