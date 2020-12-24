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Haber GiriÅŸ: 24.12.2020 - 14:12 | Son GÃ¼ncelleme:

Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk kÄ±yak

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180 bin euroya transfer olduÄŸu FenerbahÃ§e'den Napoli'nin yolunu tutan Eljif Elmas, sarÄ± lacivertli takÄ±ma 1.5 milyon euro daha kazandÄ±rdÄ±.

Spor Arena Detay | Ä°ki sezon Ã¶nce FenerbahÃ§e'den Serie A takÄ±mlarÄ±ndan Napoli'ye transfer olanÂEljif Elmas, sarÄ± lacivertli ekibe para kazandÄ±rmaya devam ediyor.

Eljif Elmas dÃ¼n akÅŸam Napoli formasÄ±yla 50. maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¶ylelikle FenerbahÃ§eâ€™nin kasasÄ±na 1.5Â  milyon euro daha girdi.

GenÃ§ yÄ±ldÄ±z, 16 milyon Euro bedelle Napoli'ye transfer olmuÅŸtu.Â Ã–te yandan Napoli, Eljif Elmas'Ä±n bir sonraki satÄ±ÅŸÄ±ndan FenerbahÃ§e'ye maksimum 1,5 milyon euro Ã¶demek zorunda.

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FenerbahÃ§e'ye Temmuz 2017'de sadece 180 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Eljif Elmas, SÃ¼per Lig'de 34 maÃ§ta forma giydi ve 4 gol attÄ±.

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FENERBAHÃ‡E 16 MÄ°LYON EUROYU KAP'A BÄ°LDÄ°RDÄ°

SarÄ± lacivertli kulÃ¼p Eljif Elmas transferini bÃ¶yle duyurmuÅŸtu;

FenerbahÃ§e Futbol AÅž'den Borsa Ä°stanbul'a gÃ¶nderilen ve Kamuyu AydÄ±nlatma Platformunda (KAP) da yer alan aÃ§Ä±klamada, "Profesyonel futbolcumuz Eljif Elmas'Ä±n Ä°talyan KulÃ¼bÃ¼ Napoli'ye, oyuncunun tarafÄ±mÄ±zla olan sÃ¶zleÅŸmesinin 16 milyon Euro bedelle feshi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transferi konusunda taraflarca anlaÅŸma saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. FIFA talimatlarÄ± gereÄŸi doÄŸacak olan dayanÄ±ÅŸma katkÄ± bedelleri her iki kulÃ¼p tarafÄ±ndan eÅŸit oranda paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r." denildi.

Eljif Elmastan FenerbahÃ§eye 1.5 milyon euroluk kÄ±yak

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