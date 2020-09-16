Son Dakika Haberi... Galatasaray'a iki dünya yıldızı! Transfer bombası patlıyor...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahayı iyice güçlendirmek isteyen yönetim iki futbolcuya kanca attı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom bombayı patlatıyor! Galatasaray'a 2 dünya yıldızı...

Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi West Ham United ile 1 yıl kalan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden, daha önce ise ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündemine giren Jack Wilshere için girişimlere hemen başladı.

Wilshere'ın 1.5 milyon euro imza parası istediği ifade edildi. 28 yaşındaki yıldız oyuncu Arsenal, Bolton, Bournemouth ve W.Ham United'da oynadı.



JAVIER PASTORE KİRALIK

Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, İtalya'da Roma forması giyen Javier Pastore'ye de teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Pastore'nin de sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Kalça ameliyatı olan Javier Pastore, geçen sezon Roma'da 15 maçta çıktı ve 1 asist üretti. Futbolcu, 2018 yılında PSG'den 25 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Oyuncunun, yıllık 4.5 milyon Euro kazandığı belirtildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği de öğrenildi.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!