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Futbol
Haber Giriş: 16.09.2020 - 09:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray'a iki dünya yıldızı! Transfer bombası patlıyor...

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Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sarı kırmızılılar şu dönemde fırsat transferi kolluyor. Galatasaray'ın gündeminde iki önemli yıldız var... İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahayı iyice güçlendirmek isteyen yönetim iki futbolcuya kanca attı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom bombayı patlatıyor! Galatasaray'a 2 dünya yıldızı...
Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi West Ham United ile 1 yıl kalan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden, daha önce ise ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündemine giren Jack Wilshere için girişimlere hemen başladı.

Galatasarayda Belhandanın kurtuluşu yok
Galatasaray'da Belhanda'nın kurtuluşu yok

Wilshere'ın 1.5 milyon euro imza parası istediği ifade edildi. 28 yaşındaki yıldız oyuncu Arsenal, Bolton, Bournemouth ve W.Ham United'da oynadı.


JAVIER PASTORE KİRALIK

Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, İtalya'da Roma forması giyen Javier Pastore'ye de teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Pastore'nin de sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Kalça ameliyatı olan Javier Pastore, geçen sezon Roma'da 15 maçta çıktı ve 1 asist üretti. Futbolcu, 2018 yılında PSG'den 25 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Oyuncunun, yıllık 4.5 milyon Euro kazandığı belirtildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği de öğrenildi.

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Son Dakika Haberi... Galatasaraya iki dünya yıldızı Transfer bombası patlıyor...

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