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Haber Giriş: 15.09.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin iddaa oranı...

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin iddaa oranı...
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Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk maçları tamamlandı ve iddaa'da şampiyonluk oranları güncellendi. Deplasmanda Rizespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin oranı iyice favori duruma geldi.

Bu bir ilandır

Sezon öncesinde belirlenen iddaa oranlarında Fenerbahçe 3,25 oranıyla favori konumda yer alıyordu.

Süper Lig'de ilk hafta maçları oynandı ve iddaa'da şampiyonluk oranları güncellenirken Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe'nin oranı 3,25'ten 2,90'a geriledi!

Gaziantep FK karşısında kazanan Galatasaray'ın oranı 3,60'tan 3,40'a düşerken, Trabzon deplasmanında farklı kazanan Beşiktaş'ın oranı da 5,00 iken 4,50 oldu.

BAŞAKŞEHİR ve TRABZONSPOR'UN ORANLARI YÜKSELDİ!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, Hatayspor'la Gaziantep'te oynadığı ilk hafta maçını kaybedince şampiyonluk oranı 5,50'den 6,00'ye çıkarken; Beşiktaş'a evinde kaybeden Trabzonspor'un oranı ise 4,25'ten 5,50'ye yükseldi!

İşte tüm şampiyonluk oranları...

Fenerbahçe - 2,90
Galatasaray - 3,40
Beşiktaş - 4,50
Trabzonspor - 5,50
Başakşehir - 6,00
Sivasspor - 75,00
Antalyaspor - 150,00

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Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi Fenerbahçenin iddaa oranı...

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