Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Belhanda'nın kurtuluşu yok

1- Muslera, Falcao ve Feghoulı başta olmak üzere birçok yıldız indirime gitti, Belhanda reddetti.

2- Gitmek için bonservisinin verilmesini istedi ancak yönetimden bedava ayrılmasına izin çıkmadı.

3- Yıllık maliyetinin 4.5 milyon Euro’ya ulaşması ve taraftarın da istememesi kararda etkili oldu.

4- Satışta hedef en az 3 milyon Euro’ydu. Ancak ayrılık için rakam 1.5 milyon Euro’ya düşürüldü.

Gaziantep FK maçında oynadığı iyi futbol sonrasında Galatasaray’daki geleceği merak edilen Younnes Belhanda konusunda yönetimin tavrı değişmedi. Formayı giydiği 3 sezon boyunca inişli çıkışlı grafiği ile dikkat çeken Faslı oyuncu ile yola devam etmeme kararı alan sarı kırmızılılar bu tavrını değiştirmedi. Gaziantep karşısındaki oyunu sonrası “Acaba kalır mı?” denen Belhanda ile ilgili olarak yönetimin geri adım atmamasının nedenlerini ve yaşananları sıralayalım...

Kulübün çağrılarını yanıtsız bıraktı

TFF’nin getirdiği maaş limiti ve pandeminin yarattığı olumsuzluklar nedeniyle takım bütçesini 40 milyon Euro düzeyine düşürmek isteyen Galatasaray’da takımın en çok kazanan isimleri Muslera, Falcao, Feghouli başta birçok yıldız ücretinde indirime gitti. Ancak Belhanda indirime hiç yanaşmadı. Faslı oyuncu, kulübünün tüm çağrılarına karşın 3 milyon 350 bin Euro ücretinin revize edilmesini kabul etmedi. 1 yıllık sözleşmesi kalan Belhanda, kalması halinde mevcut kontrat şartlarının değiştirmeyeceğini belirtti.

‘Git’ dediler, bonservisini istedi

G.Saray’ın ‘indirim’ teklifine Belhanda “Bonservisimi bana verin, ben giderim” yanıtı verdi. Ancak sarı kırmızılılar bonuslarla birlikte 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Belhanda’nın ‘bedava’ ayrılık formülüne onay vermedi. FFP kriterleri gereğince de transfer sezonunu artıda kapatması gereken sarı kırmızılılar “Kulübe gelir sağlamadan ayrılamazsın” diyerek Belhanda’nın bu talebine olumsuz şekilde karşılık verdi.

Yönetimdeki kredisi de bitti

Belhanda, Gaziantep FK maçında iyi bir futbol ortaya koysa da planlar değişmedi. Bunun iki önemli nedeni var. İlki, Galatasaray Kulübü, Belhanda’nın indirime yanaşmaması nedeniyle bonuslarla yıllık maliyeti 4.5 milyon Euro yakın olan oyuncu için “Bu parayı

artık ödeyemeyiz” görüşünü açıkça dile getiriyor. Diğer neden ise Galatasaray camiası ve taraftarının uzun süredir gitmesini istediği, tepki gösterdiği futbolcu, ‘indirim’ talebine olumsuz yanıt vermesi ile yönetimin gözündekini kredisini de tüketmiş durumda.

Menajeri D’avila G.Saray’a 3 teklif iletti

Ve son 48 saatte G.Saray ayrılık adına da önemli bir adım attı. Belhanda’nın menajeri William D’Avila, Suudi Arabistan, Almanya ve Fransa’dan futbolcusuna üç teklifin olduğunu yönetime iletti. Ve Davilla, bonservissiz ayrılığa izin vermeyen yönetimden ‘Evet’ diyecekleri son rakamı talep etti. Daha önce Belhanda’dan minimum 3 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi planlayan Galatasaray Kulübü bu parayı yarı yarıya düşürdü. Menajer D’Avila’nın 1.5 milyon Euro’luk teklif getirmesi halinde aylardır beklenen ayrılık resmiyete dökülecek.

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