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Futbol
Haber Giriş: 24.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi! Fenerbahçeliler saat 11.30'a kilitlendi! Aziz Yıldırım konuşacak

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Son dakika haberi! Fenerbahçeliler saat 11.30'a kilitlendi! Aziz Yıldırım konuşacak

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 3 yıllık suskunluğunu bugün bozuyor. Sarı lacivertli camianın heyecanla beklediği toplantıda öncelikle başkanlığa aday olmayacağını deklare edecek olan Aziz Yıldırım, ağırlıklı olarak mali konulara değinecek. Toplantıda, Yıldırım’ın başkanlığı döneminde birlikte çalıştığı çok sayıda eski yönetici de hazır bulunacak.

Spor Arena/Süleyman ARAT 3 Haziran 2018’de seçimi kaybettiği günden beri yazılı ve görsel basının röportaj taleplerini reddederek bir nevi inzivaya çekilen Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün sarı lacivertli camianın huzuruna çıkıyor.

Yıldırım’ın basın toplantısı, saat 11.30’da başlayacak. Çırağan Sarayı’ndaki toplantı, en az altı TV kanalından canlı olarak yayımlanacak. Şekip Mosturoğlu, Abdullah Kığılı, Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat gibi 25 eski yöneticinin de katılacağı ve taraftarların heyecanla beklediği toplantıda neler yaşanacağına ilişkin elde ettiğimiz bilgiler şöyle:

Son dakika haberi... Fenerbahçede bir başkan adayı daha Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurttan sonra Engin Verel...
Son dakika haberi... Fenerbahçe'de bir başkan adayı daha! Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt'tan sonra Engin Verel...

1 - KESİNLİKLE ADAY OLMAYACAK

Aziz Yıldırım öncelikle başkanlığa yeniden aday olmayacağını deklare edecek. Ardından mali konular ağırlıklı olmak üzere uzun bir konuşma gerçekleştirecek.

2 - 25 ESKİ YÖNETİCİ KATILACAK

Yıldırım’ın başkanlık döneminde birlikte çalıştığı arkadaşları kendisini yalnız bırakmayacak. Toplantıya 25 eski yöneticinin katılması bekleniyor.

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3 - YILDIRIM ÖNDE, ARKADAŞLARI ARKADA

Toplantı salonunda Aziz Yıldırım önde, geçmiş yönetim kurullarından arkadaşları arkasında oturacak. Ayrıca toplantı soru-cevap şeklinde olacak.

ÖNCE ALİ KOÇ FB TV'DE KONUŞACAK

Aziz Yıldırım’ın basın toplantısından önce Ali Koç açıklamalarda bulunacak. Koç, bugün saat 10.45-11.30 arasında başkan adayı Eyüp Yeşilyurt ile FB TV’de konuşacak.

Son dakika haberi Fenerbahçeliler saat 11.30a kilitlendi Aziz Yıldırım konuşacak

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