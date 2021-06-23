Son Dakika Haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! "Sürprizler olabilir, Pazartesi günü açıklayacağız..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FOX TV'de sarı lacivertli kulübün gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Teknik direktör tercihi konusunda sürprizler yaşanabileceğinin sinyallerini veren Ali Koç, resmi açıklamanın Pazartesi günü yapılacağının altını çizdi.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE

Bu sene çok fazla bir iletişim yapmadık, bir sürü nedeni var. Kendi TV'mizi seçmedik, tercih etmedik. Ulusal kanalları tercih ediyorum. Tüm seçimin bitimine 1 hafta kala tüm basını kullandım. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın yarın bir basın toplantısı var. Bunu FBTV'den canlı yayınlayacağız. Biz seçim zamanında kendi kanalımıza çıkamamıştık ama bu anlayışı değiştiriyoruz."

3 sene çok acı geçti. Bu da başımıza gelir mi dediğimiz her şey oldu. Tüm badireleri atlattık çok şükür. Derslerimizi aldık, tecrübelerimizi en acı şekilde kazandık. Önümüzdeki 3 yıl, mali bağımsızlık yolunda önemli adımlar atacağımız bir dönem olacak. 3 sene daha yetki istiyoruz. Özellikle futbolda camianın hak ettiği başarıları, Fenerbahçeli çocukların mutlu olacağı günleri yaşatmak istiyoruz. Ekonomik olarak 3 büyük kulüp arasında en sıkıntılı kulüp Fenerbahçe. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma bizler için çok önemliydi. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

"BAHİS GELİRLERİNE ODAKLANMAMIZ LAZIM"

Bizim gelir gelmez nefes aldırmamız gerekiyordu. Tüm ana gelirler temlikti. Borç almadan gemiyi yüzdürebildik. Bunu 1 şampiyonlukla taçlandırabilseydik yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğu anlaşılırdı. Maliyetlerimizi, Bankalar Birliği'nin istediği gibi indirmemiz lazım. Yeni gelirler yaratmamız gerekiyor. Bizim sadece faiz borcumuz, bazı Anadolu kulüplerinin bütçesi gibi. Bahis gelirlerine odaklanmamız lazım. Bahsi özendirmiyoruz, zaten oynanıyor. Devletimiz doğru hamlelerle legal bahsi 60 milyar TL'ye kadar çıkardı. Yüzde 4.5 paya dönelim. Bu pastadan gelecek gelirleri, kaynaktan kesin ve borç anlaşmasına servis edin.

"BÖYLE BİR SAHİPLİK SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"

Sahiplikle ilgili söylemek istediğim şuydu: Bu büyük mali sıkıntının ana sebeplerinden biri olarak UEFA dernek modelini tam anlamıyor. Kulüp sahipliği daha doğru model. Barcelona, Bayern, Real Madrid gibi üyelik sistemi olan kulüpler var ama başarıları da devamlı olduğu için gelirleri üst düzeyde. Bunu demek istedim ben ama 3 senedir olduğu gibi ne dediysem başka yere çekiliyor. 3 büyük kulübümüzün sahiplik modeline geçmesi bana göre mümkün değil. Dernek modelinde başarılı olan kulüplerin yolundan gitmemiz lazım. Benfica ile çok benzer üyelik sistemimiz var mesela. Benim gönlüm el vermez, söz konusu bile olamaz böyle bir sahiplik. Öyle bir şeye mecbur kalsak da Fenerbahçe taraftarı parasını verip kulübü kendisi satın alır. Zaten tüzük gereği çoğunluk hisse satamıyorsunuz.

Yeni dönemde eskisi gibi olmayacağız. Centilmenlik bir fayda getirmiyor. Barış ortamı olmasını biz çok denedik. Sorunlarımız ortak, daha sakin bir ortam getirelim dedik ama olmadı. Tek kulüple, tek kişiyle olmuyor. Bizimle uğraşılması halinde cevabımız misliyle olacak.

"TAKIM RUHUNU GÖREMEMEK BENİ ÇILDIRTTI"

Sivas maçında şampiyonluğu kaybettik diyorum. Tek maça bağlamamak gerek ama deplasmanda galibiyet rekoru kırdık, Sivas maçında o ruhsuz takımı görmek bizi kahretti. Devre arasına giriyorsunuz, rakibin mağlup, sen o maçı kazanamıyorsun. Başarının anahtarı olarak gördüğüm takım ruhunu o maçta görmemek beni çıldırttı. Sezon içinde de hocamıza ve sportif direktörümüze bu ruhu göremediğimi söylüyordum. Yeni sezonda bu ortam daha iyi olacak.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA DAVA AÇILACAK

3 Temmuz kumpasının karşı davalarını Ağustos ayına kadar açmak zorundayız. Kime açacağız? Türkiye Futbol Federasyonu. Fenerbahçe hem hukukta hem de vicdanlarda aklanmış oldu. Biz yapamasak da bizden sonra gelen yönetimler bunun hesabını sormalı. Haksız yargılama yapıldı o dönem. Gizlilik kararı olmasına rağmen ifadeler sızdırıldı.

O dönem Fenerbahçe Türkiye'nin en kuvvetli kulübüydü. Hem finansal hem sportif açıdan rakiplerinin çok önündeydi. Markamız zedelendi. Kadromuz kısmen dağıldı. Bu işten çok zarar gördük. Konunun savcısı o dönem yanına gittiğimizde bize; "Eskişehir maçında kesin şike yaptınız. Hoca Alex'i tutmadı, kanatları boş bıraktı." dedi. Şaka zannettik. Birçok kurum bu kumpastan etkilendi ama Fenerbahçe dik durdu. Allah kimseye bunu göstermesin. Buralara kadar geldik çok şükür. Ama bunun helalleşmesini yapmamız lazım.

TÜZEL KİŞİLİĞE DAVA AÇILIYOR

Tüzel kişiliğe kesin dava açacağız. Kişilere açıp açmayacağımıza avukatlarımız karar verecek.

YENİ HOCA PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Pazartesi günü hocamızı açıklayacağız. Alman ve Portekiz dedik ama sürpriz de olabilir. Taraftarlarımızdan 'Onunla görüştü beceremedi' algısına itibar etmemelerini rica ediyorum.

YENİ YÖNETİMDEKİ İSİMLER NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yönetimdeki isimleri yarın sabah açıklayacağız. Fenerbahçe kongresinde seçim sabahı açıklanır. Aslında 2 hafta önceden açıklamak gerekli ama bizim tüzüğümüz buna imkan tanıyor. Yönetimde değişimler olacaktır. İsimleri açıklayacağız.

"OĞLUM 'AYNEN DEVAM' DİYOR"

Ailem ikinci dönem için bir şey demiyor artık. Oğlum 'Aynen devam' diyor. Kızım da 'Devam etmesen iyi olur ama devam edersen arkandayız.' diyor.

3 TEMMUZ İÇİN ÖZEL BAYRAK

3 Temmuz için özel olarak hazırladık bu bayrağı. Bayrak üzerinde tarihler yer alıyor. Bu bayrağı kongreye gelen herkese dağıtacağız. 3 Temmuz günü herkes bunu balkonlarına assın. Biz herkesle 3 Temmuz sonrası mücadele etmeye başlayacağız.