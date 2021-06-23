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Futbol
Haber Giriş: 23.06.2021 - 22:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de bir başkan adayı daha! Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt'tan sonra Engin Verel...

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Son dakika haberi... Fenerbahçe'de bir başkan adayı daha! Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt'tan sonra Engin Verel...

Son dakika Fenerbahçe haberi... 25-26 Haziran'da düzenlenecek olağan seçimli genel kurulda Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt'un ardından Fenerbahçe'de bir başkan adayı daha ortaya çıktı. Efsane isim, perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısında başkanlığa aday olduğunu duyuracak.

Fenerbahçe'de 25-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olağan seçimli genel kurulda bir isim daha başkan adaylığını açıklayacak.

Sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcularından olan Engin Verel, perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısıyla Fenerbahçe başkan adaylığını duyuracağını söyledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Verel, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri. Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00'da açıklayacağım. Her şey büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de daha önce Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığını duyurmuştu.

Son dakika haberi... Fenerbahçede bir başkan adayı daha Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurttan sonra Engin Verel...

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