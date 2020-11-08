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Haber Giriş: 08.11.2020 - 00:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çılgına döndü

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çılgına döndü
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Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesini locadan takip eden Sportif Direktör Emre Belözoğlu, hakem kararlarına isyan etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor'a evinde mağlup olurken, sarı lacivertliler hem seriden hem liderlik koltuğundan oldu.

Karşılaşmayı locadan takip eden Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, hakem kararlarından memnun değildi.

31. dakikada Kanarya, Dimitris Pelkas'ın golüyle 1-0 öne geçti ancak hakem Ali Şansalan, VAR'a gidip pozisyonu inceledikten sonra Valencia'nın gol öncesinde elle oynadığını gerekçe gösterip iptal kararı aldı.

Hakemin bu kararına Fenerbahçe yedek kulübesinden tepkiler yükselirken, Teknik Direktör Erol Bulut, dördüncü hakeme itirazlarda bulundu.

Emre Belözoğlu ise hakemin iptal kararına tribünden tepki gösterdi. Belözoğlu, pozisyon sonrası ellerini iki yana açarak isyan etti. 

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