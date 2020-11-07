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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den VAR tepkisi! "Golümüz verilmedi"
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Haber Giriş: 07.11.2020 - 22:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den VAR tepkisi! "Golümüz verilmedi"

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den VAR tepkisi! "Golümüz verilmedi"
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Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor maçı sonrası gollerinin verilmediğini belirtirken, kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada VAR'a gönderme yapıldı.

Pelkas'ın iptal edilen golü sonrası maçın gidişatının tamamen değiştiğini belirten Baki, "Verilmeyen golümüzden sonra maçın kaderi tamamen değişti. 1-0 yakalasaydık belki rahat bir galibiyet alabilirdik. Önümüzdeki haftalarda hakemleri çok dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum ve bunun çok sıkı takipçisi olacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe, maçın hemen sonrasında resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Lig uzun bir maraton, bizim inancımız VAR!" sözlerine yer verilirken, VAR kararı sonrası Pelkas'ın iptal edilen golüne yönelik gönderme yapıldı.

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