Son Dakika | Konyaspor maçında Erol Bulut'u kızdıran olay! Fenerbahçe'den büyük tepki...
Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor'u konuk eden sarı lacivertlilerde Erol Bulut'u kızdıran olay...
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Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına göre zorunlu tek değişiklikle takımını sahaya sürdü.
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THİAM 4 MAÇ SONRA
Sarı-lacivertlilerde dünkü idmanı kasık sakatlığı sebebiyle yarıda bırakan Jose Sosa, İttifak Holding Konyaspor karşısında kadroda yer almadı. Genç teknik adam, Sosa'nın yerine Mame Thiam'ı ilk 11'de görevlendirdi.
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GOL SİLAHI SAMATTA
Konya temsilcisi karşısında kalede Altay Bayındır'a görev veren Erol Bulut, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Caner Erkin'den oluşturdu.
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Orta sahada Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'a şans tanıyan Bulut, bu oyuncuların önünde Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Mame Thiam'ı oynattı. Fenerbahçe'de gol silahı ise Mbwana Samatta oldu.
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OZAN VE PELKAS KENDİ POZİSYONUNA GEÇTİ
Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın sakatlığı, Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'a kendi pozisyonlarında oynama şansı tanıdı.
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PELKAS FORVET ARKASI
Ligde haftalardır forvet arkasında görevlendirilen Ozan ile sol açıkta şans bulan Pelkas, Sosa'nın yokluğunda kendi pozisyonlarına geçti. Ozan karşılaşmaya Gustavo'nun yanında başlarken, Pelkas forvet arkasında oynadı.
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FERDİ KADROYA DAHİL OLDU
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu 2 maç sonra kadroda yer aldı. Sarı-lacivertlilerin büyük umut beslediği ve ligde ilk iki maça 11'de başlayan Ferdi, daha sonra yedeğe çekilmişti.
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Ligde son 2 karşılaşmada 21 kişilik kadroya dahil edilmeyen Ferdi, İttifak Holding Konyaspor karşısında ise kadroda bulundu.
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GÖKHAN VE CANER ARMAYI ÖPTÜ
Fenerbahçe’de taraftarlar, Gökhan Gönül ile Caner Erkin’i Konyaspor maçı öncesinde tribünlere çağırdı.
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TARAFTAR ALKIŞLADI
Yarı sahaya kadar gelen futbolcular, taraftarları alkışlayıp Fenerbahçe armasını öptü. Bunun üzerine taraftarlar, oyuncuları alkışladı.
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TRİBÜNLER LOCA OLDU
Fenerbahçe yönetimi, Konyaspor maçında kale arkaları da dahil olmak üzere tribünlerde bazı bölümleri loca şeklinde bölerek ayırdı.
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İLK KEZ...
Sarı lacivertliler, yeni bir uygulamaya giderken, karşılaşmayı yaklaşık 3 bin taraftarın izlediği öğrenildi.
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AYCAN YANAÇ DA İZLEDİ
Survivor'la adını duyuran ALG Spor oyuncusu Aycan Yanaç, Kadıköy'de loca olarak hazırlanan bölümde maçı takip etti.
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FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesini tribünden takip eden Aycan Yanaç, sosyal medya hesabından da bir de fotoğraf paylaşırken, "Alo Emre ağabey, ben Aycan Yanaç" notunu düştü.
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DİLAY KEMER VE İZMİR UNUTULMADI
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden FB TV spikeri Dilay Kemer ve İzmir'de hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmadı.
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SEVİNÇ KISA SÜRDÜ
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün pasında topa gelişine harika bir vuruş yapan Pelkas'la maçta öne geçti ancak sevinç kısa sürdü.
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ŞANSALAN VAR'A GİTTİ
Golün ardından sarı lacivertlilerde büyük sevinç yaşanırken, hakem Ali Şansalan, pozisyonu izlemek için VAR'a gitti.
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GOLÜ İPTAL ETTİ
Pelkas'ın golünün öncesinde Enner Valencia'nın topu elle kontrol ettiğine hükmeden Şansalan, golü iptal etti.
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BULUT'TAN TEPKİ
Fenerbahçe taraftarı karar sonrası "Futbolun katili, Türk hakemleri!" tezahüratından bulunurken, sarı lacivertli kulübede tepki vardı.
Dimitris Pelkas'ın iptal edilen golüne Erol Bulut tepki gösterdi. Maçın dördüncü hakemine itirazda bulunan Bulut'un tepkisi objektiflere böyle yansıdı.