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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin 3.5 yılının 7 ayı teknik direktörsüz geçildi

#Fenerbahçe#Ali Koç#Vitor Pereira
Son dakika haberi: Fenerbahçede Ali Koç döneminin 3.5 yılının 7 ayı teknik direktörsüz geçildi
Süleyman Arat

Ali Koç yönetimi geçiş dönemlerinin çokluğuyla dikkat çekiyor. Pereira’dan sonra 17 gün geçmesine karşın henüz bir hocayla anlaşmayan F.Bahçe, Koç ile toplam 231 günü uzun süreli kontratı olan kalıcı bir teknik adam olmadan geçirdi.

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Vitor Pereira’nın görevi bırakmasının ardından 17 gün geçmesine rağmen henüz bir teknik adamın isminin açıklanmaması taraftarları ve camianın önde gelen isimlerini huzursuz ederken bu durum geçmişte yaşanan benzer kararsızlıkları hatırlattı. Örneğin Ali Koç başkan seçildikten sonra, o dönemki teknik direktör Aykut Kocaman ile devam edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik yaşanmış, 15 günlük sürecin ardından deneyimli teknik adama teşekkür edilip yollar ayrılmıştı. Benzer şekilde ‘geçici teknik adam’ statüsünde yer alar Erwin Koeman’la 47, Zeki Murat Göle ile 97, Tahir Karapınar’la 55 gün geçirilirken, ikinci Zeki Murat Göle döneminde 17 gün geride kaldı.

KESİN KARAR BEKLENİYOR

Yani Ali Koç’un göreve geldiği Haziran 2018’den bugüne dek 231 gün, takımın başında gerçek anlamda bir teknik adam olmadan geçirildi. Pazartesi günü ikinci yarının ilk maçı için Adana Demirspor’un karşısına geçecek olan Fenerbahçe’de 7 aylık bir ara çözüm ve önümüzdeki sezonu da kapsayan kesin bir karar bekleniyor.

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ALİ KOÇ DÖNEMİNİN TEKNİK ADAM SEYRİ:

AYKUT KOCAMAN: Ali Koç yönetiminin 3 Haziran 2018’de göreve gelmesinin ardından takımın başındaki Aykut Kocaman’la devam edilip edilmeyeceği konusunda 15 gün beklenildi, akabinde deneyimli teknik adam ile sonra yollar ayrıldı.

PHİLLİP COCU: 20 Temmuz 2018’de göreve gelen Hollandalı teknik adam 100 gün sonra, 28 Ekim’de takımı bıraktı.

ERWİN KOEMAN: Cocu’nun yardımcısı olarak Türkiye’ye gelen Koeman 47 gün görevde kaldı ve ardından 14 Aralık’ta görevi bıraktı.

ERSUN YANAL: 2013-14 sezonunda F.Bahçe’yi şampiyon yapan tecrübeli teknik adam, ikinci döneminde 448 gün görev yaptı. 

ZEKİ MURAT GÖLE: F.Bahçe Yardımcı Antrenörü 2020’de geçici olarak hoca oldu ve 97 gün görev yaptı.

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TAHİR KARAPINAR: 9 Haziran 2020’de geçici olarak göreve getirildiği açıklanan Tahir Karapınar bu süreçte 55 gün sarı lacivertli takımın başında kaldı. 

EROL BULUT: Yönetim 2020-21 sezonu için Erol Bulut’la anlaşmaya vardı ancak Bulut da 238 günlük bir sürecin ardından takıma veda etti. ·

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EMRE BELÖZOĞLU: Faal futbol yaşamını bırakıp sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, Erol Bulut’un ayrılmasından sonra 10 maç için takımın başına getirildi ve bu görev 68 gün sürdü. Yönetim sezon sonunda Belözoğlu ile devam etmemeyi tercih etti.

ViTOR PEREiRA: Emre Belözoğlu ile: yollar ayrıldıktan 1 ay sonra yaz döneminde göreve daha önce de sarı lacivertli takımı çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira getirildi. 171 görev yapan 53 yaşındaki hoca ayrıldıktan sonra geçen 17 günde henüz bir isimle anlaşma yapılmış değil.

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