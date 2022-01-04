Fenerbahçe’de göreve talip olan Yılmaz Vural’dan Ali Koç’a mesaj! "Yanlış yapmazsın"

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Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından henüz yeni teknik direktörünü açıklamayan Fenerbahçe’de göreve hazır olduğunu hemen hemen her fırsatta dile getiren Yılmaz Vural bu kez de canlı yayında başkan Ali Koç’a çağrı yaptı.

Habertürk’e konuk olan Vural sarı lacivertli futbolcuların baskı altında olduklarını belirtirken şunları söyledi:

BU KADAR iSTEYEN VAR MI?

“Sahadan çıkarken neredeyse yürüyemeyecek haldeler. Bunları aşabilmek hakikaten kolay değil. Yılmaz Vural bunları aşar. Fenerbahçe teknik direktörlüğünü bu kadar isteyen bir adam gördünüz mü hiç? ali başkan yanlış yapmazsın. Türkiye’de bir işe bu kadar talip bir adam gördünüz mü? Ben bu işin eğitimini aldım. Kariyerimde Başbakanlık Kupası kazandım, alt ligden üst lige 5 takım çıkardım. Kendime güveniyorum.

BiZDE O CESARET VAR

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Bizde o cesaret var Allah’a şükür. Kendime, bilgime liderliğime güveniyorum. Bu işi yaparım diyorum, Yaptık kardeşim her yerde yaptık. Şampiyonluk istemiyorlardı, oradan küme düşme diyorlardı.”