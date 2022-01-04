Son dakika haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör kararı! Joachim Löw'e 2024'e kadar sözleşme...

Haberin Devamı

Pereira ile yollarını 20 Aralık’ta ayıran sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken Joachim Löw ısrarı sürüyor.

Başkan Ali Koç, sezonun geri kalanında tartışmaya mahal bırakmayacak iddialı bir isimle yollarını devam ettirmek için çalışmalarını sürdürürken Alman teknik adam Löw'le temasın sürdüğü öğrenildi.

OLUMSUZ BİR YANIT YOK

Almanya Milli Takımı'dan ayrıldıktan sonra bir süre takım çalıştırmayacağını açıklayan Löw, Fenerbahçe'de listenin birinci ismi olmaya devam ederken Başkan Ali Koç'un tecrübeli hocayla online olarak görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

Fenerbahçe, 61 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek için temaslarını sürdürürken Löw'ün de henüz olumsuz bir yanıt vermediği öğrenildi.

Haberin Devamı

2024 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Öte yandan İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre, Joachim Löw'ü ikna etmek için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

1 YIL TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

EURO 2020'de İngiltere'yle oynanan maçın ardından Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan ve o dönemden bu yana herhangi bir takımda görev almayan Alman çalıştırıcı, 1 yıl çalışmayacağını söylemişti.

Löw açıklamasında, "Mantıklı olarak, geri dönüp dönmeyeceğime dair sorulan sorular ve dedikodular var. İlk 6 ayda hiçbir şey yapmayacağım zaten çok açıktı. Önümüzdeki sezon ise neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmış ve dinleneceğini belirtmişti.

ALMANLARIN İDDİASINA GÖRE HAYALİ İSPANYA

Geçtiğimiz günlerde Bild'de çıkan habere göre, Almanya Milli Takımı'nı 17 yıl çalıştırdıktan sonra milli takımda görev almaya yanaşmayan Löw'ün önceliği kulüp takımına verdiği belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın hayali ise İspanya'nın üst düzey takımlarını çalıştırmak ancak Real Madrid'in Ancelotti, Barcelona'nın ise Xavi ile yakın zamanda anlaşma yapması, Löw'ün hayalinin gerçekleşmesine engel olarak görülüyor...

ÜST DÜZEY TEKLİF GELMEZSE...

Joachim Löw için İngiltere Premier Ligi'nin de alternatiflerden biri olduğu fakat Manchester United ve Manchester City gibi takımların mevcut hocalarıyla uzun süreli kontratları bulunduğu için bunun kısa vadede gerçekleşmeyeceği kaydedildi.

Haberin Devamı

61 yaşındaki Löw'ün üst düzey bir takımdan teklif gelmediği sürece takım çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe de istiyordu, Beşiktaş devrede Haberi görüntüle

JOACHIM LOW'UN TÜRKİYE KARİYERİ

Fenerbahçe'nin başında 38 resmi maça çıkan Joachim Löw, 24 kez sahadan galibiyetle ayrıldı ve 2.05 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. 1998-99 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Alman çalıştırıcı, Fenerbahçe macerasında 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı lacivertli takım o sezon 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 72 puan alarak üçüncü olmuş, devre arasında yapılan yeni sezon sözleşmesi de "şampiyon olursak devam ederiz" ek maddesi nedeniyle geçersiz hale gelince Joachim Löw, 29 Mayıs 1999 tarihinde 4-1 kazandıkları Erzurumspor maçıyla birlikte Fenerbahçe kariyerini noktalamıştı.

Haberin Devamı

İLK VE TEK KUPASI

Fenerbahçe, 10 Kasım 1998 tarihinde oynanan Atatürk Kupası maçında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmiş ve Joachim Löw yönetimindeki ilk ve tek kupasını kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin ardından 2001 yılında Adanaspor'u da çalıştıran Joachim Löw, burada görev aldığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi ve 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşarak 0.40 gibi düşük bir puan ortalaması tutturdu.