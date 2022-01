Son Dakika: Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'den ilk paylaşım! 'İlk ve son...'

Haberin Devamı

Galatasaray'daki 4. teknik direktörlük görevi sona eren ve sarı-kırmızılı takımla yolları ayrılan Fatih Terim, ayrılığın ardından ilk kez sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Başkan Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili olarak, "Hiç olaylı bir ayrılık olmadı. Seçim döneminde de söyledim, Fatih Hoca benim çok sevdiğim bir kişi ve çok iyi bir Galatasaraylı ve iyi bir teknik direktör. Birlikte çalıştığımız gibi yollarımızı ayırmamız da son derece Galatasaray’a yakışır şekilde oldu. Bütün bu kararları verirken taraftarlarımız ne kadar üzülüyorsa, benim de bir tarafım üzülüyor. Ama bu zor bir görev. Ben zor kararları Galatasaray adına almak üzere buradayım. Doğru bildiğim kararları bazen içim acıyarak da olsa, üzülerek de olsa almak zorundayım” demişti.

Son olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek takımıyla ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşan Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" diyerek 1974 yılında sözleşme imzalarken çekilen ve son olarak sözleşmesini feshederken çekilen fotoğrafı paylaşan Terim'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İşte Fatih Terim'in paylaşımı;

BURAK ELMAS: FATİH HOCA TAZMİNAT TALEP ETMEDİ

Düzenlediği basın toplantısında Fatih Terim'in tazminatıyla ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan başkan Burak Elmas, “Galatasaray Spor Kulübü ve iştiraklerini yönetmek üzere seçildim ve her iyi şeyde de kötü şeyde de her sorumluluk bana aittir. Bunun da hesabını üyelere verecek olan benim. Aldığım kararların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben anlık kararlar almıyorum. Galatasaray’ın geleceği için en uygun kararları alıyorum. Kişisel ilişkileri her zaman ikinci plana koyarım. Sevgili hocamızla yaptığım görüşmeyi kimseye anlatmadım. Hem hocamıza duyduğum saygıdan hem de Galatasaray’da geçmişte olan bu tür ayrılıkların, Galatasaray’a bazen yakışmayan şekilde olması sebebiyle bunu yapmaya çalıştım. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor. Sürekli çıkıp açıklama yapacak halimiz yok. Hocamızla çok samimi bir konuşma yaptık. Tabii ki bunun detayları, Galatasaray Başkanı olarak beni ve hocamızı ilgilendirir. Tazminat konusunda hocamızın böyle bir talebi olmadı. Biz elimizden geleni yapacağımızı söyledik ama hocamız da asla Galatasaray’dan böyle bir talebi olmayacağını söyledi. Biz yola çıkarken boş mukavele imzalamıştık, ayrılırken de çok samimi bir konuşma oldu. Birlikte olmayı bildiğiniz kadar ayrılmayı da doğru yapmanız lazım. Biz elimizden geldiği kadar gerek yönetim kuruluyla, gerek hocamızla, gerekse de diğer profesyonellerle ayrılırken Galatasaray’a yakışır şekilde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bu Galatasaray’a yakışan en doğru harekettir” diye konuştu.

FATİH TERİM: YARI YOLDA BIRAKILDIM

Florya'da futbolcularına veda ettiği esnada bir konuşma yapan Fatih Terim başkan Burak Elmas'ı eleştirmişti.

Tecrübeli teknik adamın "Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Sizin her şeyi başarabileceğinizi biliyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.