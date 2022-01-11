Son Dakika: Fatih Terim eşi ve kızıyla Florya'da! İlk sözleri: 'Her şeyi riske ettim'

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Galatasaray'da 4 yıllık 4. Fatih Terim dönemi resmen sona ererken, taraftarlar tecrübeli teknik direktöre sevgilerini göstermek için Florya'nın yolunu tuttu.

Fatih Terim, NEF Stadyumu’nda durum değerlendirmesi yapmak için dün başkan Burak Elmas ile görüştü. İkilinin toplantısı sadece 15 dakika sürdü.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında son dönemde soğuk savaş yaşanıyordu. Elmas, tecrübeli hocanın olumsuz tavrına rağmen teknik heyette değişiklik yapılması konusunda ısrarını sürdürdü.

Yaşanan anlaşmazlıklar sonrası ayrılık kararı alındı ve Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi.

FATİH TERİM FLORYA'DA



Galatasaray'da dün akşam Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından bugün sabah saatlerinde çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek, 'yönetim istifa' şeklinde tezahüratlarda bulunup Fatih Terim'e de destek verdi.



Galatasaray ile yolları ayrılan Teknik Direktör Fatih Terim de futbolcu ve çalışanlarla vedalaşmak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

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Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. pic.twitter.com/QQ1hw7eAdy — DHA Spor (@dhaspor) January 11, 2022

TESİSLERDEN AYRILDI: HAKKINIZI HELAL EDİN

Florya'da futbolcular ve tesis çalışanlarıyla vedalaşan Fatih Terim, Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.

Tesis girişinde taraftarları selamlayan tecrübeli teknik adam, "Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'le birlikte Florya'ya gelen eşi Fulya Terim ve kızı Buse Terim'in gözlerinin dolduğu görüldü.

TERİM'DEN TAKIMA: YARI YOLDA BIRAKILDIM

Florya'da futbolcularına veda ettiği esnada bir konuşma yapan Fatih Terim başkan Burak Elmas'ı eleştirdi.

Tecrübeli teknik adamın "Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Sizin her şeyi başarabileceğinizi biliyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin." ifadelerini kullandığı belirtildi.

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GALATASARAY'DAN YENİ PAYLAŞIM: EN İYİSİNİ...

Sarı-kırmızılı kulüp sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda Fatih Terim'e teşekkür etti.

Galatasaray'ın paylaşımında, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." ifadeleri kullanıldı.

TARAFTAR FLORYA'YA AKIN ETTİ

Tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılmasın ardından da bu sabah çok sayıda taraftar, soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, 'yönetim istifa' şeklinde tezahüratlar yaparken, Terim'e ise destek verdi.

Ayrıca Fatih Terim'in bugün saat 14.00 gibi tesislere gelerek futbolcu ve çalışanlarla vedalaşması bekleniyor.

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GÖRÜŞMENİN TÜM DETAYLARINA HÜRRİYET ULAŞMIŞTI

Hürriyet, Fatih Terim'le Burak Elmas arasında 15 dakika süren toplantıda neler konuşulduğuna tüm detaylarıyla ulaşmıştı.

Fatih Terim’in önceki gün Giresun maçı sonrasında ‘samimi olun,’ mesajı göndermesi ve istifa etmeyeceğini yinelemesi yönetimde rahatsızlık yarattı. Pazar gecesi yapılan yönetim kurulu toplantısında yöneticilerin çoğu, “Bu tablodan son derece mutsuz ve umutsuzuz” dedi ve Terim konusundaki kararı başkan Burak Elmas’a bıraktı. Elmas da Terim’i dün sabah Nef Stadı’na toplantıya çağırıp, kararını bildirdi:

· Hocam, teknik açıdan gidişattan memnun değilim. Teknik olarak bir değişiklik yapma kararı aldım. Çok şaşıran Terim, şöyle karşılık verdi

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· Hayırlısı olsun...

TERİM'DEN ELMAS'A: BANA MOBBİNG YAPTINIZ

· Burak Elmas, sözlerinin devamında ayrılık kararının nedenlerini anlattı ve Terim’e, 29 Aralık’taki toplantıda yaptığı ‘yönetici ol’ teklifini yineledi. “Hocam, sen Galatasaray’ın sembolüsün” diyen Galatasaray Başkanı, 3 farklı formül sundu:

· Hocam, gel Sportif A.Ş’de başkan yardımcısı ya da yönetim kurulu üyesi ol. Bunları kabul etmiyorsan, sportif direktör ol. Ama saha dışında ol, saha kenarında olma. Bu gidişat hem kulübe hem sana zarar veriyor. Ben iki tarafı düşündüğüm için böyle bir karar aldım.

Şaşkınlığı iyice artan Terim, teklifi şu sözlerle reddetti:

· Bu işin böyle olacağı 10 gündür belliydi. Bana 10 gündür uyguladığınız mobbingden, yöneticiniz Işıtan Gün’ün yayına çıkıp ‘Antrenör arıyoruz’ demesinden durum anlaşılıyordu.

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Nasıl düşünüyorsunuz bunları bir kuruş dahi istemiyorum.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, hocalık kariyerinde Burak Elmas ile beraber 6 ayrı Başkan ile çalıştı. Terim'in bir ay gibi çok kısa bir süre çalıştığı Dursun Özbek dönemini ayırırsak tüm başkanlarla zaman zaman problemler yaşadı; hatta ayrılıklar çok sancılı oldu. Ancak en çabuk 'çatırdama' ise aslında en samimi başlangıcı yaptığı mevcut Başkan Burak Elmas döneminde oldu. Terim'in merhum başkan Mustafa Cengiz ve yönetimiyle yaşadığı sıkıntılar dahi kamuoyu önünde bu kadar çabuk tartışılmaya başlamamıştı. Tecrübeli teknik adam; Burak Elmas'ın seçim sürecindeki kozlarından biri olmasına rağmen yönetimdeki sancılar ve takımın gidişatı nedeniyle 7'nci ayda yazılı açıklama yapmak zorunda kaldı.

Seçim sürecinde Burak Elmas ile Fatih Terim adeta tek yumruk gözükürken bu noktaya nasıl gelindi?

SÖZLEŞME YAPILMA SÜRECİ UZADI

Seçim sürecinde rahmetli Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim özür dileyene kadar kendisiyle devam etmeyeceğini açıklamıştı. Burak Elmas, seçilir seçilmez sözleşme yapmadan, resmi açıklama olmadan Terim'i Florya'ya davet etti. Terim sözleşmesiz şekilde iş başı yaptı. Ancak sözleşme süreci de uzadı. Sportif A.Ş'ye atanan Ali Gücüm, Terim'in en yakınlarından biriyken istifa etti. Kaosun ilk kıvılcımlarından biri bu oldu.

TRANSFER EKİBİ

Galatasaray'da geçmiş dönemde de yaşanmış ama daha sonra toparlanmış bir mesele Burak Elmas döneminde de patlak verdi. Eski ikinci başkan Abdurrahim Albayrak 2019'da "Ayrı bir ekibin transfer çalışması yaptığını gördüm" açıklamasında bulunmuştu. İlerleyen süreçte bu durum rayına oturtulmuştu. Başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay kontrolünde; Abdurrahim Albayrak, Şükrü Hanedar, Uğur Yıldız öncülüğünde harekatlar yapılıyordu. Burak Elmas döneminde Florya ekibinde Şükrü Hanedar, Uğur Yıldız, Hakan Balta, Emre Utkucan gibi isimlerle uyuşulmadı. Yönetim ile Florya ekibi ayrı ayrı çalışmalar yürüttü. Bu ileri vadede sorunları büyüttü.

FLORYA İLE YÖNETİM ARASINDA GERGİNLİKLER

Galatasaray için Florya, futbol sahasındaki ceza sahası, 18 gibi önemli. Burak Elmas yönetiminde ve çeşitli kurullarında Florya'da da aktif olmak isteyen isimler oldu. Kağıt üzerinde de olabilecek, olağan işler ancak huzursuzluklar hissedilince yönetim binasıyla Florya arasındaki mesafe yine açıldı. Yönetim çevresindeki isimlerle, Florya profesyonelleri arasında gün yüzüne çok yansıtılmayan "rekabet" de hissediliyordu. Başkan Burak Elmas çözüm olarak Bülent Bayraktar seçeneğine başvurdu; ancak bu girişim de başarısız oldu, meseleler daha da büyüdü.

ÇİM SORUMLULUĞU DAHİ PROBLEM OLDU

Galatasaray'da geçen sezon stattaki zemin problemi camiayı kaosa sürüklemişti. Belhanda, sözün özü "İdman sahamız, stattan iyi" demişti. Florya ekibi bu sezon stat çimlerini kendilerine emanet edilmesini bekledi; ancak yönetim eski çalışılan bir firmayla devam etti. Florya ekibi bu durumdan da rahatsız oldu. Bir de menajer meselesi var tabii. Florya profesyonelleriyle, yöneticiler arasında bir menajer polemiği yaşanıyor.

FLORYA PROFESYONELLERİ GÖNDERİLECEK İDDİASI SİNİRLERİ GERDİ !

Farioli ismi ve daha sonra da Guardiola'nın yardımcısının geleceği ortaya atıldı. Bu haberleri camiada Terim'e mobbing olarak okuyan çok oldu. Buna karşın Yönetim; Terim'in üzerindeki yükü hafifletmek, teknik heyeti güçlendirmek için yapılan bir hamle olduğunu ifade etti. Florya'daki bazı profesyonellerin görevden alınacağı girişimine Fatih Terim izin vermedi.

AVRUPA'DAKİ BAŞARI, LİG'DEKİ BAŞARISIZLIĞI TAŞIYAMADI

Lig'de zirvenin çok uzağında kalan Galatasaray'da Avrupa'daki başarılı gidiş Fatih Terim'e olan güveni sarsmıyordu. Camiada yapılan yorumlarda "Hoca Avrupa'da tur atlayamazsa yollar ayrılır, turu geçerse ligi tamamlar" görüşü hakimdi. Ancak geleceğin takımı kuruluyor felsefesi ile istenen süre çabuk eridi. Hem sosyal medya üzerinden Terim için yapılan yorumlar, hem de zaman zaman yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle yol ayrımına gelindi.

Bugünkü toplantı sonucunda karşılıklı anlaşma sağlanarak Terim'e hizmetleri için teşekkür edildi.