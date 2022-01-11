Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Domenec Torrent ve Fatih Terim açıklaması!

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, NEF Stadı Özhan Canaydın Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında ortaya atılan iddialara yanıt verirken yeni teknik direktör konusuna da açıklık getirdi.

Burak Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün çok acı bir haber aldık, eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabır diliyorum.

G.SARAY'DA SON KARARI BAŞKAN VERİR

Bugün sizlerle bir araya geldim çünkü son günlerde etrafta son derece yanlış haberler silsilesinin yayılması var. Galatasaray fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir camiadır. Galatasaray'ın değerlerinde bir üslup vardır. Son dönemde gerçekleşen bir takım olaylar Galatasaray Spor Kulübü'nü ve başkanını, yıpratmak için yapılıyor. Galatasaray başkanlık sistemidir. İçinde konuşur, tartışır ancak son kararı başkan verir.

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DOMENEC TORRENT İLE GÖRÜŞME OLDU MU?

Hocamız görevdeyken başka bir hoca ile görüşmedik. Galatasaray başkanının, futbol paydaşlarıyla ilişkisi olması ve sürekli görüşmesi son derece normaldir. Ben, birçok kulüp başkanıyla ve teknik direktörle görüşüyorum. Bunu Fatih Terim için söylemiyorum, başkası görevde olsa da aynı şekilde.

AYRILIK OLAYLI OLMADI

Ayrılık bence hiç olaylı olmadı. Hocamızla yollarımızı ayırmamız, Galatasaray'a yakışır bir şekilde aramızda oldu. Sonuçta ben başkanım, Galatasaray için en doğru kararı verme yükümlülüğünde olan benim. Hocamız görevdeyken herhangi bir hocayla görüşmedik.

YÖNETİMDEN AYRILAN ARKADAŞLARIMIZA SAYGI DUYUYORUM

Ben ve arkadaşlarım önemli projelerle üyelerin önüne çıktık. Bize 3 sene için teveccüh gösterildi. 9-10'dan fazla arkadaşımız sabah akşam çalışıyorlar. Anlaşmazlıklar olabilir, yönetimden ayrılan arkadaşlarımıza saygı duyuyorum.

KİŞİ BAZLI DEĞERLENDİRMEK HATA OLUR

Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Biz yola çıkarken Galatasaray'ın stratejilerini oluşturmaya çalıştık. Yarın biz de ayrılsak bu stratejiler devam edecek. Kişi bazlı değerlendirmek hata olur. Bu stratejiler, hem benden hem de herkesten daha önemli.

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TAZMİNAT TALEBİ OLMADI

Hocamızın tazminat talebi olmadı. Biz kendisiyle boş mukaveleye imza atmıştık.

SEÇİM VAADİ DEMEK SAYGISIZLIK OLUR

Fatih Terim'den seçim vaadi diye bahsetmek hocaya saygısızlık olur. Tercihim Fatih hoca oldu ama benim seçimdeki vaadim Galatasaray için yapmak istediğim projelerdi ve bunun için çabalıyoruz. Saha sonuçlarını kimse garanti edemez.

AYRILIĞIN SEBEPLERİ ŞU AN ÖNEMLİ DEĞİL

Terim'in Galatasaray içerisindeki makamı devam ediyor. Divan Kurulu'nda da gelip konuşabilir, yorumlayabilir. Hocamızla ayrılığın sebepleri şu an önemli değil. Birçok sebep söylenebilir. Alınan kararın sebeplerini tartışmanın Galatasaray'a hiçbir faydası yok.

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TELEFONUMU PAYLAŞMIŞLAR

Sosyal medyada benim cep telefonumu yayınlamışlar. Sabahtan beri birçok arama ve mesaj geliyor. Bu Galatasaray başkanlık makamına hakarettir.

TERİM, G.SARAY TARİHİNE İMZA ATMIŞ BİR İSİMDİR

Fatih Terim, Galatasaray efsanesindir. Fatih Terim, Galatasaray'da asla unutulmayacak, tarihin en büyük başarılarına imza atmış biridir. Ona veda edildiğini düşünmüyorum. Hoca da ne arzu ederse her zaman yaparız. Bunu basit bir teknik direktörlüğü olarak görmek, çok yanlış olur.

Fatih Hoca'yla konuşmaya devam edeceğim. Bunu da konuştuk, fikirlerinden faydalanacağımı söyledim.

DOMENEC TORRENT İLE ANLAŞTIK

Domenec Torrent ile yardımcılık için görüştük ancak gelişmeler sonrasında teknik direktörlük için anlaştık. Domenec Torrent'i detaylı araştırdım, Galatasaray için uygun olacağını düşündüm. Kuvvetli bir kişilik, geçmişi başarılı.

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Türk yardımcı düşünüyoruz. Görüştüğümüz isimler var, anlaşınca bunları açıklayacağız.

GALATASARAY SEÇİME GİDECEK Mİ?

Herhangi bir seçim kararı almayı düşünmüyorum. Buraya Galatasaray üyelerinin tercihiyle geldik. Tüzüğümüz bellidir. Endişe duymadan, ekibimizle beraber bildiğimiz yoldan dönmeden, bazen çok zor kararlar alarak yolumuza devam edeceğiz. Zor kararları alacak kadar cesuruz. Üyelerimizin her zaman görüşlerini alıyoruz. Zaman zaman hata da yapabiliriz. Önemli olan yanlış yaptığımız zaman bu yanlışı düzeltip Galatasaray'a zarar vermeden doğruyu bulmak. bazı adayların, tekrar seçime hazırlandığını biliyoruz ama burada Galatasaray esastır. Güvenoyu gerektirecek bir durum yok.

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TRANSFER YAPILACAK MI?

Galatasaray'ın çok ciddi bir yükümlülüğü var. Mali disiplin uygulamak zorundayız. Transferin en önemli koşulu, maddi koşullardır. Gerekirse transfer yapmayız. İhtiyaç doğrultusunda alternatif oyuncularla görüşüyoruz ama içinde bulunduğumuz ekonomik yükümlülükler sebebiyle keyfi davranma durumumuz yoktur. Oyuncularımızla ilgili Galatasaray'ın menfaatlerine olan ciddi bir teklif yok şu an. Transfer de yeni başladı. Birkaç kiralama teklifi var.