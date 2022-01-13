Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim sonrası yeni kriz!

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Teknik direktör Fatih Terim'le bir süredir devam eden kriz sürecini, yolları ayırarak çözen Galatasaray Yönetimi'nin önünde kritik bir sınav daha var.

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, bir süredir ertelenen futbolcu alacaklarını, yeni hoca Domenec Torrent'in Florya'da sorun yaşamaması adına çözmeye çalışıyor. Ciddi bir kaynak arayışına giren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sponsorlarla görüşerek geçici bir formül bulmak istiyor. Ancak bundan sonraki süreç de kolay görünmüyor. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği, ilk taksitin Mayıs ayında ödenmesi gerekiyor ve bunun için bulunması gereken para 250 milyon Lira.

'Seçim yok' dedi ama...

Elmas ve kurmaylarının, bu krizi de en az hasarla atlatabilmek adına kolları sıvadığı öğrenildi. Başkan her ne kadar son basın toplantısında gündemlerinde seçim maddesi olmadığını vurgulasa da camianın ileri gelenleri Mayıs ayında olağanüstü kongrenin kaçınılmaz olacağı yönünde görüş belirtiyor.

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