Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'tan Fatih Terim'e tepki: "Kızgınım..."

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Hani derler ya ‘bir konuştu, pir konuştu’ diye... Burak Elmas’ınki de o hesap... Sayın Elmas, Galatasaray Kulübü’ne başkan seçildikten sonra elbette ki birçok kez açıklama yaptı. Ama inanın hiç böyle konuşmadı. Başkanlığı döneminde yaşadığı önemli olayları, kendisini çok üzenleri, kırgın olduğu kişileri, Fatih Terim’le yol ayrımına getiren olayları, yönetim kurulunda yaşanan çatlakları ve Ali Koç’la yakınlığının sebeplerini, kısacası akla gelebilecek her şeyi samimi biçimde anlattı. Dilerseniz girizgahı fazla uzatmadan direkt soru-cevap bölümüne geçelim...

SEÇİMDE TERİM İLE ÇALIŞMAYACAĞINI SÖYLEYEN BİR ADAY DAHA VARDI

· Burak Elmas başkanlık seçimini Fatih Terim sayesinde mi kazandı?

Sanırım buna Fatih hoca da inanıyor! Çünkü bana haber yolladı ayrıldıktan sonra. İki arkadaşımla bana, ‘Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim’ diye mesaj yolladı. O da buna inanmış herhalde! Vallahi bilmiyorum, kimin kaç oyu var? Genel Kurul’da ‘Teknik direktör Fatih Terim olursa oy veririz’ diyen kaç kişi var, onun sayısını tespit etmedim. Muhakkak ki Terim ile çalışılmasını isteyen bir grup vardır ama sayısını bilmiyorum. Bu arada seçimde Terim ile çalışmayacağını söyleyeceğini ifade eden bir aday vardı. Diğer adaylar Terim ile devam edeceğini söylemişti. Yani demek ki, o oyların da bölünmüş olması lazım aslında.

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ORADA BİR KARAR VERMENİZ LAZIM

· Peki Terim’in mesajına nasıl yanıt verdiniz?

Hayırlısı olsun dedim Çünkü arkadaşım da, ‘İleteyim mi?’ demiş. O da ‘İlet’ demiş.

· Başkan olmadan önceki Burak Elmas ile bugünkü Burak Elmas’ın Fatih Terim’e bakış açısı nasıl?

Fatih Terim’e ayrılık sürecinde hiçbir negatif şey söylemedim. Çünkü Galatasaray’ın gelecek stratejisi ile ilgili basit bir anlaşmazlık yaşandı. Profesyonel bir çalışma idi. Üye Fatih Terim ile teknik direktör Fatih Terim’i birbirinden ayırdım. O rollerin birbirine karışmaması lazım çünkü. O zaman sağlıksız bir ilişki oluyor. Üyeler kulübün sahibidir, teknik direktör ise profesyoneldir. Hem teknik direktör, hem de kulübün sahiplerinden biri gibi davranamazsınız. O yüzden bizim tüzüğümüzde bir madde vardır; profesyonel görev alanların üyelikleri dondurulur, oy kullanamazlar. Orada bir karar vermek lazım. Teknik direktör yönetimden memnun olabilir, ya da tam tersi. Orada işler birbirine karıştı. Geçmişte kendisine çok farklı bir tavır sergiledim. Fakat sonrasında yaptıkları ile hocaya karşı aynı hissiyatta olmadığımı söyleyebilirim.

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AYRILIK KARARINI DAHA ERKEN ALMALIYDIM

“Sonraki gelişmeleri, yapılanları görünce ayrılık kararını daha erken vermem lazımdı. İyi niyetimin karşılığını alamadım. Şimdi birçok efsane başkan var Galatasaray’da. Peki onların bu dönemde başarılı olacağının garantisi var mı? Onlar da eski başkanımız diye gelsinler, onlara bırakalım kulübü!”

· En çok eleştiriyi Terim konusunda aldınız. Ayrılık kararı için pişman mısınız? Bugün olsa ne yapardınız?

Belki daha erken verirdim o kararı. Sonraki yaşananları görünce bu ayrılık kararını daha erken vermek lazımdı! İyi niyetimin karşılığını birçok konuda alamadığımı düşünüyorum da. Şimdi birçok efsane başkanımız var Galatasaray’da. Kulübe büyük katkılar yapmışlar. Peki onların bu dönemde başarılı olacağının garantisi var mı, geçmiş başarılarından dolayı? Onlar da eski başkanımız diye gelsinler, onlara bırakalım. Seçim de yapmayalım. Onlar yönetsin kulübü! Kimsenin GSaray’a yapmış olduğu hizmet yok sayılamaz. Takdir etmeli, sırtımızda taşımalıyız. Bu bir tarafa. Ama G. Saray’ın geleceği için de yeni, daha doğru insanlar ya da zamanın dinamiklerine uygun şekildeki insanlarla çalışmalı, geçmiş tecrübeli isimlerden de fikir almalıyız.

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BiZDE iŞLER KARIŞIYOR

Bizde maalesef bu iş birbirine karışıyor. Üye ile teknik direktörü ayırıyorum. Üye zaten tüm hayatı boyunca bu ailenin içinde. Birçok takımda teknik direktör değişiklikleri oluyor. Bu kadar seçime etkisi olan, taraftarın tartıştığı bir etkisi olmuyor.

TERiM KALSAYDI DA TABLO DEĞiŞMEZDi

· Fatih Terim kalsaydı futbol takımının tablosu değişir miydi?

Bana göre değişmezdi. Bir süre sonra iş, yönetim ile teknik heyet arasında itişmeye dönerdi. · Terim kalsaydı eleştiriler ona yapılacaktı görüşüne katılır mısınız? Benim hedefim Galatasaray’a hizmet etmek. Kendimi korumak ya da bir kişiyi ateşe atmak değil ki! O sırada Galatasaray için en acil yapılması gerekenin o olduğunu düşündüm. Kişilere bağlı olmayan bir sistem kuralım dedik.

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TERiM’iN PEŞiNDEN ONLARIN DA GiTMESi NORMAL DEĞiL

· Terim’e yeterli sürenin verilmediğini söyleyebilir miyiz?

Malum 3 yıllık bir proje ile yola çıkılmıştı... Fatih hoca ile bizim ayrıldığımız esas yer ekip meselesi idi. Hocaya ben ilk gün, ‘Teknik direktörler gelip geçmeli ancak departmanlar devam etmeli’ demiştim. Burada en çok ayrıldığımız yer Terim ile bu işin yapılma hızı ve oraya getirilecek kişilerin kalitesi ile ilgiliydi.

‘BAŞINA SiZ GEÇiN’ DEDiM

Teknik direktörün ekibi olmaz, kulübün ekibi olur. Kulübün departmanları kim gelirse gelsin kulübün kurumsal aklıdır. Böyle yapmazsanız her gelen yönetim ve hoca kendine göre değişiklik yapar. Terim’le bu konuda mutabıktık. Hatta hocaya şunu teklif ettim; ‘Başına siz geçin.’ Düşünün, Terim ile yollarımızı ayırdığımız zaman o ekiptekilerin çoğu istifa etti. Hiç normal değil. Başkanın zamanının sınırlı olduğu, her sene seçimle tehdit edildiği bir genel kurul yapısında niye teknik direktörün daha fazla zamanı olsun!

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TERiM’E KIRGINLIĞIM KIZGINLIĞA DÖNÜŞTÜ

· Kırgın mısınız Fatih Terim’e?

Artık duygularım kırgınlıktan kızgınlığa dönmüş durumda. Fatih Terim’e Galatasaray adına kızgınım. İnsanların bana düşman olmasının Galatasaray’a bir faydası yok. Bana kızsınlar ama Galatasaray’a bir faydası olsun. Ama bana karşı Galatasaray’a zarar verme pahasına bir intikam savaşı başlatırsanız, o Galatasaray’a zarar verir, yaralar. Ona kızarım.

· Bu süreci daha farklı yönetebilirdim diyor musunuz hiç?

Nasıl yönetebilirdim? Daha kuvvetli bir ekip kurulması gerektiğinden konuştuk hep. Daha iyi, uluslararası tecrübesi olan bir ekip olsun istedik. Başarı için acil olarak uygulanması arzusunda idim.

O HAİNLER GALATASARAY’A YANLIŞ YAPTI

“Yola çıktığım birçok arkadaşım için ‘bana ihanet etti’ diyemem. Ama çok ciddi yanlış yapanlar oldu. O yanlışı da bize değil Galatasaray’a yaptılar. Galatasaray içerisinde gizlilik sözleşmesi imzalamışken, kulübün iç bilgilerini dışarıya sızdıranlar kimler biliyorum.”

· Dönüp baktığınızda kendinizi ihanete uğramış hissediyor musunuz?

Yola çıktığım birçok arkadaşım için bunu söyleyemem. Ama çok ciddi yanlış yapanlar oldu. O yanlışı da bize değil, Galatasaray’a yaptılar. Aslında bir kişi üzerinde özellikle yoğunlaşabilirim! Bırakın Galatasaraylılığı, normal insanlığın gerektirdiği saygı ve davranış biçimine yakışmayacak hareketlerde bulundular. Ama bu iş böyledir. Yönetim kolay bir iş değil. Her yönetimlerde bu tip problemler olur. Galatasaray’da kişisel intikamlarını almak veya iktidar olmak için ince bir çizgi vardır. Bugün, iktidara gelmek için çizgiyi aşanlar var. Kişisel intikamını almak, iktidara gelmek için Galatasaray’a zarar vermekten imtina etmeyen insanlar var. Bu büyük bir problem! Galatasaray içerisinde gizlilik sözleşmesi imzalamışken, kulübün iç bilgilerini dışarıya sızdıranlar kimler biliyorum. Hangi ümitler ile yaptıklarını biliyorum.

BAŞKASINA DA YAPARLAR

Bunu bana değil, Galatasaray’a yaptılar. Bunu yapanların da bir daha bu görevlerde olmamaları için elimden ne geliyorsa yapacağım. Zamanı gelince bunları açıklayacağım. Çünkü bu sadece bana değil bir sonraki başkana da yapılacak. Galatasaray’a zarar vermek istemeyen insan, hiçbir dönem istemez.

BENiM G.SARAYIM BU DEĞiL

· Kırgın mısınız genel kurul üyelerine?

Kırgın değilim, kızgınım bazı insanlara! Sürekli bir bilgi kirliliği, dezenformasyon var. Her akşam bir yayın yapılıyor. Siz her akşam katılıp cevap veremiyorsunuz. Galatasaray’a çok zarar veriyorlar. Benim içinde yetiştiğim Galatasaray bu değil! Nezaket, üslup. İnsanlar kavga, gürültü ve kan istiyorlar.

iBRASIZLIĞA HAKSIZLIK DiYENLER DAHA ÖNCE NEREDEYDiNiZ

· Bu dönemde sizi en çok üzen olay ne oldu?

Çok fazla oldu hatta seçim döneminde başladı. Kendime yakın gördüğüm birçok insanın aslında çok samimi olmadığını gördüm. Politik davranarak elini taşın altına koymadıkları gibi uzaktan izleyerek katkı vermediler. İbra olayından sonra haksızlık oldu diyenler var. Ben de onlara diyorum ki; daha önce neredeydiniz? Galatasaray Başkanı ve yönetimine, tabiri caizse mayın tarlasına sürülen eşek muamelesi yapıyorlar. Kimse bu adamları koruyalım, bunlar Galatasaray için çalışıyor diye bakmıyor. Galatasaray’ın kapısından girmemesi gereken bazıları sanki mucizeler yaratmış gibi konuşuyorlar.

BUGÜN OLSA O KiŞiYi YÖNETiME ALMAZDIM

· Size ve yönetiminize gerekli sabrın gösterilmediğini düşünüyor musunuz?

Düşünmeye gerek yok, zaten net! Özellikle bu finansal yapıda bu kadar şeyin düzeltilmesinin gerektiği bir dönemde. Kimse bu işi kısa vadede düzeltemez. Biz, G.Saray’dan hem iktidar gücü, hem de maddi manevi şekilde beslenmeye alışmış, bunu da kendine hak görenlerin yolunu tıkadık.

· Bugün olsa şunu yapmazdım dediğiniz bir olay var mı?

Yönetimden bir arkadaşla baştan hiç çalışmazdım. İkincisi, bugün olsa şunu yapmazdım diyecek kadar vakit geçirmedim ki!

G.SARAY iLE F.BAHÇE'Yi KAVGA ETTiRiP TÜRK SPORUNU YÖNETiYORLAR

“Türk sporu dip noktada. Pastanın büyüğü Galatasaray ve Fenerbahçe’de olduğu için en çok zarar gören ve en borçlu kulüpler de bu ikisi. Tabii ki birbirimizle mücadele edeceğiz ama bu sektörel problemlerde birlikte çalışmamız engellemez. Bunları söylüyorum, dinlemiyorlar!”

· Ali Koç ile diyaloğunuzu eleştirenlere ne dersiniz?

Bunu maalesef bir türlü anlatamadım. Türk sporunda çok ciddi bir dip noktadayız. Pastanın büyük çoğunluğu Fenerbahçe ve Galatasaray’da olduğu için en çok zarar gören ve en borçlu kulüpler de bu ikisi.. Tabii ki biz birbirimizle kıyasıya mücadele edeceğiz. Ama bu sektörel problemlerde birlikte çalışmamızı engellemez. Bunları söylüyorum kimse dinlemiyor, bazen insan çıldıracak gibi oluyor. Anlatıyorum, dinlemiyor. genel kurulda herkes Işıtan Gün’ü konuşuyor. Yüzde 20 ile yüzde 80’i yönetmeye çalışıyorlar diyorum! Naklen yayın ihalesi, vergi konusu büyük problem...

KULÜP MESELESİ DEĞİL, KİŞİLER MESELESİ

· Birbirimizle kavga edip, onların evet dediğine biz hayır, bizim evet dediğimiz onlar hayır deyince mi sorunu çözeceğiz? Ama insanlar kan, kavga istiyor. Göstermelik o kavgayı yapanlar da var.

· Ali Koç’un Trabzon eleştirilerine katılıyor musunuz?

Bu bir kulüp meselesi değil, kişiler meselesi. Bir kere Galatasaray ve Fenerbahçe’nin, Türk futbolunda ağırlığını azaltmaya çalışan bir ekip olduğu yüzde yüz.. Galatasaray ve Fenerbahçe’ye rağmen Türk sporunu yönetme iradesi gösterdikleri, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kavga etmesinden beslenip yüzde 20 ile yüzde 80’i yönetmeye alışmışlar sözü yüzde 100 doğrudur.

MENAJERLERE GiDEN PARALAR YERiNE IŞITAN GÜN’Ü KONUŞTULAR

· En çok eleştiri aldığınız konulardan biri Işıtan Gün’ün tweetleriydi. Neden bu kadar ısrar ettiniz?

O kadar mı? 10 sene önce attığı 3 tane tweetten dolayı mı? Galatasaray’ın en mühim konusu bu mu? Sadece Işıtan Gün değil, birçok arkadaşıma saldırı oldu. Birçok terbiyesizlik, ahlaksızlık yapan adam oturup da bana ahlak dersi vermesin! Tabii ki tasvip etmiyorum, o tweetler yanlıştır. Oradaki asıl amaç, yönetimi eksilterek seçime zorlamaktı. Ben Işıtan Gün’ün o zihniyette olmadığını biliyorum. Işıtan Gün konusu ve o tweetlerin ortaya çıkmasının arkasında aslında Galatasaray’da futbolda yaşanan iç hesaplaşma var. Menajer dosyası açtık. Galatasaray’ın 100 milyon Euro’sunun sokağa atıldığını anlattık. Mali Genel Kurul’da bir kişi çıkıp bunu konuşmadı. Bana kimse samimiyetten bahsetmesin! Galatasaray’ın geleceği ile alakalı bir sürü proje anlattık hiçbiri dinlenmedi. Galatasaray’ın önemli konuları değil de, o zaman popüler olan Işıtan Gün konusu konuşuldu hep.

O PARALAR KiMLERE GiTTi?

Bütün kontratları Denetleme Kurulu’na teslim ettik. Galatasaray tarihinde ilk kez! Kimseyi de suçlamadık. Bu işe çomak sokulduğu için de Işıtan’a saldırdılar. Galatasaray’ı çiftlik yapmışlar, hataları halının altına süpürmüşler. Menajerlik işinde tespit edilen, sadece verilen rakamlar. O giden para kimlere dağıldı? Minareyi çalan kılıfına uyduruyor! O para kime gitti, nereye gitti? Bunun incelenmesi lazım.

ERDEN TiMUR’UN DESTEK VERMESi ÇOK DEĞERLi

· Yeni başkana ne tavsiye edersiniz?

Güvenmeleri gereken ve Galatasaray’ı çiftlik bellemiş insanların listesini verebilirim. Bu seçim sürecinde hizmet yarışı içerisinde olmak isteyen düzgün arkadaşlarımız da var. Hizmet Galatasaray’da otomatik cezalandırıldığı için buna talip olmak kolay bir şey değil! Her şeyine kefil olacağım Erden Timur’un bize destek olmasını çok değerli buluyorum. Bu arkadaşları korumalıyız.

BANA, ‘ENKAZ BIRAKTIN’ DiYEN AHLAKSIZDIR

· Görevde kalsaydınız Torrent’le devam eder miydiniz?

Devam ederdim çünkü Torrent 6 aylık bir proje değildi bizim için. Maalesef ülkemizde lobiler var. Zamanında Lucescu’ya da yaptılar. Lucescu için Galatasaray’a geldiğinde neler dediler hatırlayın lütfen!

· Başkanlıktaki en majör hatanız?..

Yazın yaptığımız transfer sürecinde biraz daha fazla dahil olmalıydım.

ZANNEDERSiNiZ Ki ‘NEREDEN NE GÖTÜRÜRÜZ’ DiYE PLAN YAPIYORUZ!

· İbrasızlık sonrası, transfer yapacağınızla alakalı Eşref Hamamcıoğlu ile yaşadığınız tartışma için ne söylersiniz?

Sadece Hamamcıoğlu değil, ekibinden birçok isim abuk subuk şeyler söyledi. Bu süreçte divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan da iyi niyetli davranmadı. O ne ithamlar! Bunlar gitmeden transfer yapacaklar vs. Zannedersiniz ki, ‘Nereden ne götürürüz” diye plan yapıyoruz. Böyle bir ahlaksızlık var yani! Eski divan başkanı çıkıp, ‘Galatasaraylıları kandırdı’ diyor. Bu saygısızlık, terbiyesizlik! Kimlerin Galatasaray’ın gizli belgelerini sızdırdığını biliyoruz.

KiŞiLERi DEĞiL GALATASARAY’I DESTEKLEYiN

Burak Elmas, Galatasaray’a gönül verenlere, “Taraftar her zaman takımı desteklemeli, kişileri desteklememeli. Kişilere olan sevgisini de Galatasaray’ın üstüne koymamalı” mesajını verdi.

Burak Elmas, bir dönem transfer danışmanlığı yapan Luis Campos için, “Kalsaydı çok ciddi işler yapabilirdi. Önemli transfer çalışması yapmıştı. Gerek satışlar gerekse alınacak futbolcularla ilgili. Onlar için üzülmüyor değilim açıkçası” dedi.