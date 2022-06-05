Alperen Uysal, Antalyaspor ile anlaştı! Galatasaray detayı...

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Süper Lig'de geçen sezonun son döneminde ciddi bir ivme yakalayan Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Daha önce Göztepe’den Soner Aydoğdu ile anlaşmaya varan Akdeniz ekibi, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

Antalyaspor, Nuri Şahin’in isteği doğrultusunda İstanbulspor kalecisi Alperen Uysal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY'DAN AYRILMIŞTI

Galatasaray altyapısından yetişen Alperen, 2016 yılında Çaykur Rizespor'a bedelsiz transfer oldu.

Son 4 sezonu İstanbulspor'da geçiren 28 yaşındaki kaleci, takımıyla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.