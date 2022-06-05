Son dakika: Galatasaray için Alexis Sanchez iddiası | Transfer haberi

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Inter'de forma giyen 33 yaşındaki golcü Alexis Sanchez'e Türkiye'den Galatasaray'ın talip olduğu iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, şampiyonluğu Milan'a kaptıran Inter, Juventus'tan ayrılan Paulo Dybala'nın transferini bitirebilmek için Şilili golcü ile yollarını ayırmayı istiyor.

Sarı kırmızılıların Alexis Sanchez ile yakından ilgilendiği kaydedilirken İspanya'dan Sevilla'nın da talip olduğu ancak resmi girişimde bulunmadığı belirtildi.

Paulo Dybala'nın transfer için bütçede yer açmak isteyen Inter'in, 7.5 milyon Euro maaş alan Alexis Sanchez ile yollarını ayırmak istediğini oyuncunun menajeri menajeri Fernando Felicevich'e ilettiği kaydedildi.

Bu sezon Inter formasıyla Serie A'da 27 maça çıkan Alexis Sanchez, 5 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.

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Alexis Sanchez; Inter'in yanı sıra Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi dev kulüplerin formasını giydi.