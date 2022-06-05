Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray için Alexis Sanchez iddiası | Transfer haberi

#Transfer#Galatasaray#Alexis Sanchez
Son dakika: Galatasaray için Alexis Sanchez iddiası | Transfer haberi

11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları yürütülürken İtalya'dan Alexis Sanchez iddiası geldi.

Haberin Devamı

Inter'de forma giyen 33 yaşındaki golcü Alexis Sanchez'e Türkiye'den Galatasaray'ın talip olduğu iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, şampiyonluğu Milan'a kaptıran Inter, Juventus'tan ayrılan Paulo Dybala'nın transferini bitirebilmek için Şilili golcü ile yollarını ayırmayı istiyor.

Sarı kırmızılıların Alexis Sanchez ile yakından ilgilendiği kaydedilirken İspanya'dan Sevilla'nın da talip olduğu ancak resmi girişimde bulunmadığı belirtildi.

Paulo Dybala'nın transfer için bütçede yer açmak isteyen Inter'in, 7.5 milyon Euro maaş alan Alexis Sanchez ile yollarını ayırmak istediğini oyuncunun menajeri menajeri Fernando Felicevich'e ilettiği kaydedildi.

Bu sezon Inter formasıyla Serie A'da 27 maça çıkan Alexis Sanchez, 5 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.

Haberin Devamı

Alexis Sanchez; Inter'in yanı sıra Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi dev kulüplerin formasını giydi.

Gözden Kaçmasın

Okan Buruktan Galatasaray için yeni açıklama ve dikkat çeken Fenerbahçe yanıtıOkan Buruk'tan Galatasaray için yeni açıklama ve dikkat çeken Fenerbahçe yanıtı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Alexis Sanchez

BAKMADAN GEÇME!

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg
11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg
11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere