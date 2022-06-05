Okan Buruk'tan Galatasaray için yeni açıklama ve dikkat çeken Fenerbahçe yanıtı!

Haberin Devamı

Galatasaray'da 11 Haziran'daki seçim nedeniyle teknik direktör konusunda belirsizlik devam ediyor.

Bu süreçte adaylar arasında ön plana çıkan isimlerden biri de Okan Buruk oldu. Son olarak Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan 48 yaşındaki teknik adam, konuyla ilgili açıklamalarına devam ediyor.

'KENDİME YAKIŞTIRIYORUM' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'da çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "2013'ten beri tek başıma çalışıyorum, Süper Lig'de birçok takımı çalıştırdım, Galatasaray'a rakip oldum. Böyle maçlarda duygularınızı belirtmeyi doğru bulmuyorum. Taraftara öyle gözükmeyi doğru bulmuyorum. Bir Futbol adamıyım, teknik direktör olarak Türkiye'de en yukarılara çıkmak istiyorum. Galatasaray'a teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf etmek gerekir. Ben kariyerimde çok çaba sarf ettim. En dipten gelip şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörü olmayı kendime yakıştırıyorum ve istiyorum. Birçok insandan da bunu alabilmek çok önemli. Sokak bir aynadır. Gittiğiniz her yerde insanlar size sevgisini gösteriyor. Bunu insanlardan duymak çok güzedl. Bir sonraki teknik direktör olarak beni görmeleri çok önemli. İnşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Benim için hayatıma baktığımda doğru zamanda olacaksa olsun." şeklinde konuşmuştu.

Haberin Devamı

DOĞRU ZAMAN GELDİ

Okan Buruk sözlerini "Bir yandan doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray'da bir hoca değişikliği olacaksa... Mevcut hocaya da saygı göstermek gerekiyor. Bir değişim olursa Galatasaray teknik direktörü olmayı isterim. Bu benim için bir hayal. Yıllarca oynadığım taraftarın önünde teknik direktör olmayı isterim. Hayırlısı olsun. Benim için zamanlama olarak doğru zaman olduğuna inanıyorum, kendimi hazır görüyorum. Olursa seve seve Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Çalışmadığım dönemde onlarca teklif geldi, hep bekledim. Kendime takım aramıyorum ama Galatasaray'ın teknik direktör anlamında bir düşüncesi olursa maddi manevi konuları hiç düşünmeden Galatasaray'a hizmet etmek isterim." demişti.

Haberin Devamı

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Seçimin yaklaştığı bugünlerde Galatasaray'da teknik adamlık yapma isteğini bir kez daha vurgulayan Okan Buruk, NTV'de yayınlanan Kırılma Anı programında şu ifadeleri kullandı:

HAYAL ETTİĞİM BİR ŞEY

Benim için en doğru eşleşmenin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Galatasaray’ın hocası olmak çok istediğim, hayal ettiğim bir şey.

FENERBAHÇE YANITI

Fenerbahçe'de çalışıp çalışmayacağı sorusunu da yanıutlayan Buruk, "Kendimi Fenerbahçe'de teknik direktör olarak göremiyorum. Benim için en doğru olan yer Galatasaray Kulübü'dür." dedi.