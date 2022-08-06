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Son Dakika: Galatasaray, Mertens ile 1 yıllık anlaştı! 'Aynı uçakla geliyorlar' | Yıllık ücreti ve imza parası...

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#Galatasaray#Mertens#Galatasaray Transfer Haberleri
Son Dakika: Galatasaray, Mertens ile 1 yıllık anlaştı Aynı uçakla geliyorlar | Yıllık ücreti ve imza parası...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 14:52

Transferin hareketli takımı Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, anlaşma sağladığı Lucas Torreira ve Dries Mertens'i beraber İstanbul'a getiriyor. İki oyuncu bu akşam Türkiye'ye gelecek. Öte yandan Belçikalı Dries Mertens'in yıllık ücreti ve imza parası da netleşti. İşte detaylar...

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni hedef ise Şilili Alexis Sanchez.

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. ,

DHA'nın haberine göre; Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Dries Mertens’i de 1 yıllığına kadrosuna kattı. İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul’a gelecek.

MERTENS'E YILLIK 3.2 MİLYON EURO + 1 MİLYON EURO İMZA PARASI

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Galatasaray 1 yıllık anlaşma sağladığı Dries Mertens için bonuslarla beraber 3.2 milyon euro ödeyecek. Mertens'e verilecek imza parası ise 1 milyon euro.

GALATASARAY TORREIRA'DA MUTLU SONA ULAŞTI

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Yıllardır ön libero sıkıntısı çeken Galatasaray, bu boşluğu dünyaca ünlü bir isimle doldurdu; Lucas Torreira. Ancak kulübü Arsenal’i de Uruguaylı futbolcuyu da ikna etmek hiç kolay olmadı. Sarı kırmızılılar önce Londra ekibi ile çetin bir mücadeleye girişti. 2018’de Torreira için Sampdoira’ya 28.5 milyon Euro ödeyen Arsenal son 2 sezonda kiralık göndermesine rağmen oyuncuyu düşük bir rakamla göndermeye niyetinin olmadığını bonservis için pazarlığı 15 milyon Euro’dan açarak net olarak gösterdi.

5 TAKIM DAHA TRANSFER ETMEK İSTİYORDU

Torreira’yı geçen sezon kiralık oynadığı Fiorentina’nın yanı sıra eski kulübü Sampdoria ve Marsilya ile birlikte 2 Premier lig kulübünün istemesi de pazarlıklarda Galatasaray’ı bir hayli zorladı. Ancak yoğun mesailer sonrasında Arsenal 5.5 milyon Euro artı bonuslarla toplam 6 milyon Euro’yu bulan bir paket ile ikna edildi. Sonrasında ise öncelikli tercihi İtalya olan 26 yaşındaki futbolcuyu ikna süreci başladı. Ve deyim yerindeyse Aslan 4 koldan Lucas Torreira’yı ablukaya aldı.

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SARI KIRMIZILILAR İLMEK İLMEK İŞLEDİ

Torreira’yı Aslan yapabilmek için daha önce oynadığı kulüplerdeki arkadaşları, hocaları, Uruguay’daki dostları ve Uruguay Milli Takımı’ndan arkadaşı Muslera devreye sokuldu. İtalya’ya düşünen Torreira bu baskı sonucu her geçen gün G.Saray’a yaklaştı. Kulüp bu esnada takımı ve İstanbul’u tanıtan özel videolar bile hazırlayıp yolladı. İstanbul’da yaşayacağı ev için başta Nef Bebeköy’deki köşkler olmak üzere çeşitli seçeneklerin videolu sunumları kararını kolaylaştırmak için yollandı.

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TAKIMIN DA LİGİN DE EN DEĞERLİSİ

Bu pres sonunda işe yaradı... Galatasaray ile 3+1 yıllığına anlaşan Uruguaylı futbolcunun bu gece İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Yıllık 3.5 milyon Euro alacak olan Torreira sarı kırmızılı takımın en yüksek gelir elde eden futbolcusu oldu. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca 20 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Süper Lig’in en değerli oyuncusu da olacak. Öte yandan Van Aanholt geçen sezon giydiği 6 numaralı formayı bu yıl Uruguaylı ön liberoya devredecek. Hollandalı ise 3 numaralı formayı tercih etti.

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FORVETTE HEDEF SANCHEZ

Öte yandan forvet bölgesi için de girşiimlerini sürdüren Galatasaray, aradığı ismi İtalya’da buldu. Inter’den ayrılmak istediği bilinen Alexis Sanchez ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

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