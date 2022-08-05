Fatih Terim, Didier Drogba'yı evinde ağırladı! "Teşekkür ederim evlat"

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Sarı kırmızılılarda 2013 yılında yarım sezon birlikte çalışan Fatih Terim ve Didier Drogba yıllar sonra bir araya geldi.

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Bodrum'daki evinde eski öğrencisi Didier Drogba'yı ağırladı.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Terim, "Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba’yı Bodrum’da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." sözleriyle Drogba'ya ziyareti için teşekkür etti.