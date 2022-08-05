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Fatih Terim, Didier Drogba'yı evinde ağırladı! "Teşekkür ederim evlat"

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Terim#Didier Drogba#Futbol
Fatih Terim, Didier Drogbayı evinde ağırladı Teşekkür ederim evlat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 22:33

Fatih Terim, 2013 yılında Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde kadroda yer alan dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde konuk etti.

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Sarı kırmızılılarda 2013 yılında yarım sezon birlikte çalışan Fatih Terim ve Didier Drogba yıllar sonra bir araya geldi.

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Bodrum'daki evinde eski öğrencisi Didier Drogba'yı ağırladı.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Terim, "Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba’yı Bodrum’da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." sözleriyle Drogba'ya ziyareti için teşekkür etti.

Fatih Terim, Didier Drogbayı evinde ağırladı Teşekkür ederim evlat

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#Fatih Terim#Didier Drogba#Futbol

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