Son Dakika: Galatasaray, Cristiano Ronaldo ile temasa geçti! Şampiyonlar Ligi detayı...

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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Orta saha hattını Sergio Oliveira, Fredik Midtsjö ve Sergio Oliveira gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray'da gözler hücum hattına çevrildi.

MERTENS'TEN YANIT BEKLENİYOR

İtalya basınında çok çıkan haberlere göre; Galalatasaray'ın Dries Mertens'e yıllık 4 milyon euroluk teklif yaptığı ve yıldız futbolcudan yanıt beklediği belirtilmişti.

CRISTIANO RONALDO İLE TEMASA GEÇTİ

Sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Manchester United ile yollarını ayırmayı planlayan Cristiano Ronaldo ile temasa geçti.

'G.SARAY ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP AMA...'

Cristiano Ronaldo ise Galatasaray'a teşekkür ederek, "Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gitmem." diyerek yanıt verdi.

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YORUMU BEĞENMİŞTİ

Portekizli yıldızın gün içerisinde sarı kırmızılı bir taraftarın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı beğenmesi dikkat çekmişti.

37 yaşındaki süper star, Galatasaraylı bir taraftarın "Come to Galatasaray" yorumunu sosyal medya hesabından beğenmişti.

Portekizli yıldızın bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni alırken binlerce sarı kırmızılı taraftar tarafından paylaşılmıştı.

SEZON ÖNCESİ KAMPLARA KATILMADI

Geçen sezon başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, kötü geçen sezonun ardından Şampiyonlar Ligi vizesi alınamayınca Kırmızı Şeytanlar'dan da ayrılmayı kafasına koymuş durumda.

Manchester United'ın sezon öncesi Tayland ve Avustralya'da yaptığı kamplara katılmayan, İngiltere'deki kamp çalışmalarına da uzun süre gelmeyen Portekizli yıldız, geçen hafta menajeri Jorge Mendes ile kulüp tesislerine gelerek geleceğiyle ilgilil görüşmelerde bulunmuştu.

Görüşme yapılan günden sonra Carington'daki tesislerde genç futbolcularla çalışan Ronaldo, A takımla çalışmaya 5 gün önce başladı.