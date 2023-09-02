Son Dakika: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa fikstürleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maç programı...

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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin fikstürleri belli oldu.
UEFA, iki turnuvanın da grup aşamalarındaki maçların tarihleri açıkladı.
GALATASARAY'IN Şampiyonlar Ligi FİKSTÜRÜ
20 EYLÜL ÇARŞAMBA - Galatasaray - F.C. Copenhagen
3 EKİM SALI - Manchester United - Galatasaray
24 EKİM SALI - Galatasaray - FC Bayern München
8 KASIM ÇARŞAMBA - FC Bayern München - Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA - Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK SALI - F.C. Copenhagen - Galatasaray
FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ PROGRAMI
Fenerbahçe ise Avrupa Konferans Ligi macerasına 21 Eylül’de evinde başlayayacak, 14 Aralık’ta yine evindeki maçla tamamlayacak.
21 EYLÜL PERŞEMBE - Fenerbahçe - FC Nordsjælland
5 EKİM PERŞEMBE - FC Spartak Trnava - Fenerbahçe
26 EKİM PERŞEMBE - Fenerbahçe - PFC Ludogorets 1945
9 KASIM PERŞEMBE - PFC Ludogorets 1945 - Fenerbahçe
30 KASIM PERŞEMBE - FC Nordsjælland - Fenerbahçe
14 ARALIK PERŞEMBE - Fenerbahçe - FC Spartak Trnava
BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek bir diğer temsilcimiz Beşiktaş’ın fikstürü de açıklandı. D Grubu’nda Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) ile eşleşen siyah-beyazlı ekip ilk maçını 21 Eylül Perşembe günü oynayacak.
21 EYLÜL PERŞEMBE - Club Brugge - Beşiktaş
5 EKİM PERŞEMBE - 18:45 Beşiktaş - FC Lugano
26 EKİM PERŞEMBE - FK Bodø/Glimt - Beşiktaş
9 KASIM PERŞEMBE - Beşiktaş - FK Bodø/Glimt
30 KASIM PERNŞEMBE - Beşiktaş - Club Brugge
14 ARALIK PERŞEMBE - FC Lugano - BEŞİKTAŞ
DURSUN ÖZBEK: HAYAL ETTİĞİM GRUPLARDAN BİRİ
Hayal ettiğim gruplardan bir tanesi çıktı. Özellikle Bayern Münih maçını evimizde gibi oynayacağız. Büyük takımların İstanbul'a gelmesi, Galatasaray ile korakor mücadele etmeleri de ayrı bir keyif. Galatasaraylı taraftarlar hazırlansın, çok güzel maçlar olacak.
ALİ KOÇ: MOTİVASYONUMUZ İLK 10
Bu seneki 1 numaralı motivasyonumuz, ülkemizi ilk 10'da tutmak çok önemli. Bunu yapacak gücümüz olduğunu düşünüyorum. 3 takımız. Geçen sene 20'inci başladık Avrupa'da, sezon sonunda 12'ye kadar geldik. Bu senenin başında 9'a geldik. 8, 9, en kötü 10 bitirmemiz lazım. Çeyrek, yarı final görürsek her şey olabilir
EMRE KOCADAĞ: FİNAL OYNAYABİLİRİZ
Maçlarda sıkıntı yaşamazsa, kalitemizi ortaya koyabilirsek burada final oynamak çok zor olmayacaktır bizim için. Bizim buradaki takımlardan hiçbir eksiğimiz yok ama şans faktörü de önemli. İnşallah şans yanımızda olur. Finalin oynanacağı yer de çok manidar; Ayasofya Stadyumu. Bir Türk takımının orada olması çok önemli olur. FENERBAHÇE'ye de başarılar diliyorum.