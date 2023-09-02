Paul Pogba testi geçemedi! Ya Pierre-Emile Hojbjerg ya Thomas Partey Galatasaraylı olacak

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Geçen sezon dizinden ameliyat olan sonrasında da kasığındaki problem nedeniyle Juventus forması ile sadece 10 maça çıkan 30 yaşındaki Fransız futbolcunun transferi askıya alınırken G.Saray’ın gündeminde Hojbjerg ile Partey var

Orta sahaya takviye yapmak isteyen G.Saray’ın gündemine aldığı isimler bir bir başka takımlarla anlaşırken yönetimin ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba ile temasa geçtiği ortaya çıktı.

Paredes Roma’yı Dominguez de Newcastle’ı tercih ederken Fred’in de F.Bahçe ile anlaşması üzerine arayışlarını sürdüren sarı kırmızılıların Pogba’yı yurt dışında sağlık kontrolünden de geçirdiği öğrenildi.

Ancak geçen sezon dizinden ameliyat olan sonrasında da kasığındaki problem nedeniyle Juventus forması ile sadece 10 maça çıkan 30 yaşındaki yıldız için kontrollerden olumsuz rapor çıkınca G.Saray transferden vazgeçti.

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HOJBJERG, FULHAM’DAN GELEN TEKLiFi REDDETTi

Şimdi bu bölge için 2 aday var; Pierre-Emile Hojbjerg ve Thomas Partey. Tottenham forması giyen Hojbjerg, Fulham’ın teklifini reddederken, oyuncuyu isteyen Atletico Madrid’in de Danimarkalı oyuncuyu transfer etme girişimi sonuçsuz kaldı.

ORTAYA BiR DE YERLi TAKViYE

Declan Rice’ın gelmesiyle Arsenal’de forma giyme şansı kalmadığı yorumları yapan Partey’i sağ bekte görevlendiren hocası Arteta’nın Ganalı futbolcuyu bırakmaya pek niyeti gözükmüyor.

Bu nedenle iki isim arasında Hojbjerg öne çıkarken Galatasaray orta sahaya bir de yerli oyuncu almayı düşünüyor. Yerli arayışında Salih Özcan ve Berat Özdemir’in isimleri öne çıkıyor.