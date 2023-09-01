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Sevilla'dan Victor Nelsson için son teklif

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#Transfer#Victor Nelsson#Sevilla
Sevilladan Victor Nelsson için son teklif
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 18:40

Avrupa'da transferin son gününde Galatasaray'a LaLiga ekibi Sevilla'dan Victor Nelsson için teklif geldiği öne sürüldü.

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Galatasaray'ın 24 yaşındaki Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un transferi için Sevilla, sarı kırmızılı ekibin kapısını çaldı.

Sarı kırmızılı takımdan daha önce Brezilyalı savunmacı Marcao'yu transfer eden İspanyol ekibi, bu kez Nelsson için resmi teklifini iletti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sevilla, Galatasaray'a Victor Nelsson'u kiralamak için teklif yapsa da sarı kırmızılılar teklifi geri çevirdi.

Haberin devamında Sevilla'nın transferin son gününde bir kez daha Galatasaray'a teklif yapabileceği belirtilirken Galatasaray'ın onay vermeyeceği belirtildi.

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#Transfer#Victor Nelsson#Sevilla

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