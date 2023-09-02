Michy Batshuayi'nin transferi yattı, Origi'yi açıkladı! Fenerbahçe...

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Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye yaptıkları teklif reddedilen Nottingham Forest, yeni golcüyü duyurdu.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Origi'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği açıklandı.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Nottingham Forest, Origi transferi öncesi Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi istemiş ancak hem sarı lacivertli kulüp hem de Belçikalı golcü teklifi yetersiz bulmuştu.

Divock Origi Milan'a transfer olmadan önce Premier Lig'de Liverpool forması giymiş ve Premier Lig'de çıktığı 107 maçta 22 gol 10 asist üretmişti.

BATSHUAYI'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'de kalan Batshuayi, "Desteğiniz için teşekkürler. Beni biliyorsunuz, bu forma için her zaman %100'ümü veririm. Devam ediyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.