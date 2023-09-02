Beşiktaş'ın Coutinho transferinde rakibi Katar'dan!

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Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yeni sezonda 3 kulvarda birden başarı hedefleyen Kara Kartal, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Avrupa’da transfer döneminin kapanmasının ardından operasyonuna hız veren Siyah-Beyazlılar, takıma yıldız bir futbolcu kazandırmak için temaslarını hızlandırdı.

Kolay değil

Beşiktaş transfer döneminin en başından beri istediği yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerini sıklaştırdı. Yıldız oyuncu Beşiktaş'a sıcak bakmaya başlasa da transfer yine de kolay değil...

Fanatik'in haberine göre; Yönetim, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’yla yol ayrımında bulunan Philipe Coutinho’yla ciddi şekilde ilgileniyor. Geçen ay bu transfer için deneyimli kanat oyuncusunun arkadaşı Josef de Souza’yı devreye sokan ancak olumsuz yanıt alan idareciler, Sambacı için tekrar harekete geçti.

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Teklif daha düşük ama...

Avrupa’da transfer penceresinin kapanması sonrasında büyük liglerden bir yere geçiş şansı kalmayan 31 yaşındaki futbolcunun önünde Beşiktaş’la beraber Katar Ligi ekibi Al Duhail seçeneği kaldı. Kartal, Katar ekibinden daha düşük bir teklifte bulunsa da başarılı ismi Avrupa faktörüyle ikna etmeye çalışıyor. Aston Villa’yla menacerler aracılığıyla anlaşan Beşiktaş, şimdi deneyimli ismi ikna turunda...