×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ın Coutinho transferinde rakibi Katar'dan!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Coutinho
Beşiktaşın Coutinho transferinde rakibi Katardan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 09:11

Beşiktaş transfer döneminin en başından beri istediği yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerini sıklaştırdı. Ancak süperstarın transferi hiç de kolay değil. Kara Kartal, Katar ekibiyle yarış halinde.

Haberin Devamı

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yeni sezonda 3 kulvarda birden başarı hedefleyen Kara Kartal, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Avrupa’da transfer döneminin kapanmasının ardından operasyonuna hız veren Siyah-Beyazlılar, takıma yıldız bir futbolcu kazandırmak için temaslarını hızlandırdı.

Kolay değil

Beşiktaş transfer döneminin en başından beri istediği yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerini sıklaştırdı. Yıldız oyuncu Beşiktaş'a sıcak bakmaya başlasa da transfer yine de kolay değil...

Fanatik'in haberine göre; Yönetim, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’yla yol ayrımında bulunan Philipe Coutinho’yla ciddi şekilde ilgileniyor. Geçen ay bu transfer için deneyimli kanat oyuncusunun arkadaşı Josef de Souza’yı devreye sokan ancak olumsuz yanıt alan idareciler, Sambacı için tekrar harekete geçti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKonferans Ligindeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaşın rakiplerini tanıyalım 4. torbanın en güçlü takımı...Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerini tanıyalım! 4. torbanın en güçlü takımı...Haberi görüntüle

Teklif daha düşük ama...

Avrupa’da transfer penceresinin kapanması sonrasında büyük liglerden bir yere geçiş şansı kalmayan 31 yaşındaki futbolcunun önünde Beşiktaş’la beraber Katar Ligi ekibi Al Duhail seçeneği kaldı. Kartal, Katar ekibinden daha düşük bir teklifte bulunsa da başarılı ismi Avrupa faktörüyle ikna etmeye çalışıyor. Aston Villa’yla menacerler aracılığıyla anlaşan Beşiktaş, şimdi deneyimli ismi ikna turunda...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Coutinho

BAKMADAN GEÇME!