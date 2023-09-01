Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerini tanıyalım! 4. torbanın en güçlü takımı...

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Hollanda ekibi Twente'yi eleyerek Konferans Ligi'nde grup aşamasına kalan Fenerbahçe ve Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i turnuva dışına iterek grup aşamasına yüklenen Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve FC Lugano ile eşleşti. Siyah-beyazlılar, Belçika temsilcisi Brugge ile Avrupa arenasında oynadığı 3 maçın sadece 1’ini kazanabildi. Norveç ekibi Bodo/Glimt’le de 2 kez karşılaşan Kara Kartal, 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup kuraları Fransa’nın Monaco şehrinde yer alan Grimaldi Forum Ticaret Merkezi’nde çekildi. Beşiktaş, D Grubu’nda takımı Club Brugge, Norveç temsilcisi Bodo Glimt ve İsviçre ekibi FC Lugano ile aynı grupta yer aldı.

CLUB BRUGGE

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Belçika 1. Ligi’nde geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitiren Club Brugge, Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Danimarka takımlarından Aarhus, 3. eleme turunda İzlanda’dan KA Akureyri ve play-off’ta da İspanyol ekibi Osasuna’yı saf dışı bırakarak gruplara kaldı.

130 milyon Euro ile Belçika Ligi’nin en değerli takımı konumunda bulunan Brugge'un en değerli futbolcusu ise 14 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Danimarkalı Andreas Skov Olsen.

İç saha maçlarını 29 bin kapasiteli Jan-Breydel Stadyumu’nda oynayan Club Brugge, 24 yaş ortalamasıyla da dikkat çekiyor.

Yeni sezonda 5 haftası geride kalan ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Brugge, 10 puanla Anderlecht’in ardından ikinci sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında daha önce Beşiktaş ile 3 kez mücadele eden Club Brugge, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyette sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Belçika temsilcisinde karşı tek galibiyetini 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası gruplarında 2-1'lik skorla almıştı.

BODO/GLİMT

Geride kalan sezonda Norveç 1. Ligi’ni Molde’nin arkasından ikinci basamakta tamamlayan Bodo/Glimt de Avrupa Konferans Ligi macerasına 2. eleme turundan başladı. Bu turda Çekya’dan Bohemians’ı eleyen Bodo/Glimt, 3. eleme turunda Ermeni temsilcisi Pyunik ve play-off’ta Romanya takımı Sepsi’yi geçti.

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Norveç Ligi’nin 30 milyon Euro’yla en değerli takımı olan Bodo’nun piyasa değeri en yüksek oyuncusu ise 12 milyon Euro’yla Nijeryalı Victor Boniface.

Maçlarını 8 bin 500 kapasiteli Aspmyra Stadyumu’nda oynayan Norveç ekibinin yaş ortalaması da 24.4.

Bodo-Glimt, 2023-2024 sezonunda da ligde 19 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 44 puan elde ederek, averaj farkıyla ilk sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ’la Avrupa kupalarında 2 kez karşı karşıya gelen Bodo/Glimt, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Bodo, ayrıca Avrupa’da Trabzonspor’la da 2 defa rakip olmuş ve 2 maçta da kaybetmişti.

FC LUGANO

İsviçre 1. Ligi’nde geçtiğimiz sezonu 57 puanla 3. sırada bitiren FC Lugano, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ye elenerek, Avrupa Konferans Ligi’nde gruplarına kaldı. 24 milyon Euro’luk takım değeriyle bu alanda ligin beşincisi olan FC Lugano’nun en değerli futbolcusu da 4 milyon Euro’yla Sloven futbolcu Zan Celar.

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4 bin 900 kapasiteli Stadio di Cornerado’da ev sahibi olduğu müsabakaları oynayan Lugano, 23.6 ortalamayla da genç bir takıma sahip. FC Lugano, şu an ligde ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle 9 puanı hanesine yazdırdı ve FC Zürich’in 2 puan gerisinde ikinci sırada kendine yer buldu.

İsviçre ekibi, Avrupa’da ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

FENERBAHÇE

UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubunda yer alacak olan Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa’da Bulgaristan ekibi Ludogorets ve Danimarka takımlarından Nordsjaelland ile ilk kez mücadele edecek.

Sarı-lacivertliler, Bulgaristan ekiplerinden Ludogorets ve bir diğer rakibi Danimarka’nın Nordsjaelland takımı ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, gruptaki üçüncü rakibi olan Spartak Trnava ile ise 3. kez karşılaşacak.

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EN DEĞERLİ OYUNCUSU BERNARTD TEKPETEY

Sarı-lacivertlilerin grubunda en dikkat çeken rakiplerden biri Bulgaristan Süper Lig takımlarından Ludogorets oldu. Geçen sezon Bulgaristan Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Ludogorets aynı yıl UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayıp, UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tutmuştu. Maçlarını Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde bulunan 6 bin kişi kapasiteli Ludogorets Arena’da oynayan Bulgaristan ekibinin kadro değeri ise 40 milyon Euro. Ludogorets kadrosunun en değerli oyuncusu konumunda ise 5 milyon Euro ile Gana asıllı Bulgar oyuncu Bernartd Tekpetey bulunuyor.

Ludogorets’in teknik direktörlük koltuğunda ise Bulgar teknik adam Ivaylo Petev oturuyor. Takımın başına geçen sezon gelen 48 yaşındaki teknik direktör, daha önce Bosna Hersek Milli Takımı’nı da çalıştırmıştı.

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NORDSJAELLAND 4. TORBANIN EN GÜÇLÜ TAKIMI

Fenerbahçe’nin Avrupa’da ilk kez karşılaşacağı bir diğer takım Danimarka’dan Nordsjaelland. Bu sezon Danimarka Süper Ligi’nde averajla lider olan Nordsjaelland, karşılaşmalarını 10 bin 300 seyirci kapasiteli Right to Dream Park Stadı’nda oynuyor. Danimarka temsilcisinin güncel kadro değeri 27 milyon Euro olurken, takımdaki en değerli oyuncu olarak da 5.5 milyon Euro ile Danimarkalı oyuncu Marcus Ingvartsen dikkat çekiyor.

Son olarak Avrupa arenasında 2018/2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde mücadele eden Nordsjaelland, 3. eleme turunda karşılaştığı Sırbistan ekibi Partizan’a iki maçta da mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

KADRO DEĞERİ EN AZ TAKIM SPARTAK TRNAVA

Fenerbahçe, Slovak rakibi Spartak Trnava ile Avrupa’da daha önce 1 kez eşleşti. Daha önce 2018/2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi D grubunda Fenerbahçe ile aynı grupta mücadele eden Slovakya ekibi, sarı-lacivertli ekiple 2 karşılaşmada mücadele etmişti. Spartak Trnava, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına ön elemeden geldi. 2. eleme turunda Auda’yı geçen Slovak ekibi, 3. turda ise Lech Poznan’ı eledi. Play-offta Dnipro ile eşleşen Trnava, rakibini turnuvanın dışına iterek, gruplara katılma hakkı kazandı. Slovakya ekibi, geçen sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. eleme turunda elenmişti.

Spartak Trnava’nın güncel kadro değeri 7 milyon 25 bin Euro. Bu değer H Grubu'nda en düşük kadro değeri olurken, en değerli futbolcu ise 600 bin Euro ile Slovak stoper Sebastian Kosa. Spartak Trnava'yı Michal Gasparik çalıştırırken, Slovak ekibi maçlarını da 19 bin 200 seyirci kapasiteli Anton Malanski Stadı’nda oynuyor.