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Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan kura yorumu: Ayasofya Stadyumu'nda Fenerbahçe ile final...

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#Beşiktaş#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Fenerbahçe
Beşiktaşta Emre Kocadağdan kura yorumu: Ayasofya Stadyumunda Fenerbahçe ile final...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 16:45

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge, Bodo Glimt ve Lugano ile eşleşen Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, kurayı yorumladı.

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Konferans Ligi kurasıyla ilgili şunları söyledi.

Bizim Konferans Ligi'ndeki takımlardan hiçbir eksiğimiz yok ama şans faktörü de önemli. İnşallah şans yanımızda olur. Finalin oynanacağı yer de çok manidar; Ayasofya Stadyumu. Bir Türk takımının orada olması çok önemli olur. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum.

Fenerbahçe ile Ayasofya Stadyumu'nda Türk finali?

Ne olacağı belli olmaz. İnşallah yaşanır böyle bir final.

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"TFF'den henüz cevap gelmedi"

TFF yetkilileri ile verilen ceza hakkında burada da konuştum. Bize Pendik maçından sonra verilmiş bir cevap var, biz bu cevaptan sonra bir açıklama yaptık. Sadece cezayı çeken biz olduk, hatayı yapanlar hiçbir ceza çekmedi. Bir camiayı temsil ediyoruz, kelimelerimizi doğru seçmeye çalışıyoruz. Maç tekrarı konusunda TFF'den herhangi bir cevap gelmedi henüz.

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"Takip ettiğimiz oyuncular var"

Yaptığımız transferler sanıyorum ki milli aradan sonra 11'e girmeye başlayacaklar. Bizim kalabalık bir kadromuz var. Ghezzal, Cenk dönecek daha. Bizim taraftarımızın keyifle izlemeye henüz vakit bulamadığı 4-5 tane oyuncu var ve bunlar henüz süre bulamadı. Takımın havasını bozmadan nokta atışı transfer yapmalıyız. Bugün Avrupa'da transfer kapanıyor, takip ettiğimiz oyuncular var. Avrupa'da transfer sezonu kapanıyor. Takip ettiğimiz oyuncular var. Hocamızın istediği bölgeler var. Fırsat transferi dediğimiz noktada bu işleri yaparız. Transfer dönemi bittikten sonra bizim istediğimiz şartlarda fırsatlar olursa, transfer yaparız. Ama bu kadronun huzurunu, rekabetini bozamayız. Sırf transfer olsun diye, iyi giden takımı bozamayız.

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#Beşiktaş#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Fenerbahçe

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