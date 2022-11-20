Son dakika: Fransa'da Karim Benzema, Dünya Kupası'nda yok!

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Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, Katar - Ekvador maçıyla başlayacak.

Takımların çalışmaları hız kesmeden sürerken son dünya şampiyonu Fransa'dan kötü haber geldi.

Fransa'nın dünkü antrenmanında sakatlanan Karim Benzema, idmanı yarıda bırakmıştı.

Fransa Futbol Federasyonu, Karim Benzema’nın sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası’nda forma giyemeyeceğini açıkladı.

Fransa, 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Danimarka, Tunus ve Avustralya ile birlikte yer alıyor. Fransa, turnuvadaki ilk maçını 22 Kasım'da Avustralya ile yapacak.

DÜNYA KUPASI’NIN EN DEĞERLi OYUNCULARI

1-) Mbappe: 150 milyon Euro

2-) Vinicius Jr: 120 milyon Euro

3-) Phil Foden: 120 milyon Euro

4-) Jamal Musiala: 100 milyon Euro

5-) Pedri: 100 milyon Euro

6-) Jude Bellingham: 100 milyon Euro

7-) Federico Valverde: 100 milyon Euro

8-) Harry Kane: 90 milyon Euro

9-) Bukayo Saka: 90 milyon Euro

10-) Gavi: 90 milyon Euro

A GRUBU

KATAR

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· Teknik Direktör: Felix Sanchez

· Yıldız Oyuncusu: Akram Afif

· Takım Değeri: 15 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansları: 1/200

EKVADOR

· Teknik Direktör: Gustavo Alfaro

· Yıldız Oyuncusu: Enner Valencia

· Takım Değeri: 50 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansları: 1/120

SENEGAL

· Teknik Direktör: Aliou Cisse

· Yıldız Oyuncusu: Kalidou Koulibaly

· Takım Değeri: 300 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansları: 1/100

HOLLANDA

· Teknik Direktör: Louis Van Gaal

· Yıldız Oyuncusu: Van Dijk

· Takım Değeri: 585 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansları: 1/11

B GRUBU

iNGiLTERE

· Teknik Direktör: Gareth Southgate

· Yıldız Oyuncusu: Harry Kane

· Takım Değeri: 1,2 milyar Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/7

iRAN

· Teknik Direktör: Dragan Skocic

· Yıldız Oyuncusu: Sardar Azmoun

· Takım Değeri: 60 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/400

ABD

· Teknik Direktör: Gregg Berhalter

· Yıldız Oyuncusu: Christian Pulisic

· Takım Değeri: 275 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/120

GALLER

· Teknik Direktör: Rob Page

· Yıldız Oyuncusu: Gareth Bale

· Takım Değeri: 160 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/150

C GRUBU

ARJANTiN

· Teknik Direktör: Lionel Scaloni

· Yıldız Oyuncusu: Lionel Messi

· Takım Değeri: 650 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/3

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SUUDi ARABiSTAN

· Teknik Direktör: Herve Renard

· Yıldız Oyuncusu: Salem Al-Dawsari

· Takım Değeri: 30 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/700

MEKSiKA

· Teknik Direktör: Gerardo Martino

· Yıldız Oyuncusu: Raul Jimenez

· Takım Değeri: 200 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/120

POLONYA

· Teknik Direktör: C. Michniewicz

· Yıldız Oyuncusu: Lewandowski

· Takım Değeri: 255 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/120

D GRUBU

Fransa

· Teknik Direktör: D. Deschamps

· Yıldız Oyuncusu: Kylian Mbappe

· Takım Değeri: 1 milyar Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/6

AVUSTRALYA

· Teknik Direktör: Graham Arnold

· Yıldız Oyuncusu: Mathew Ryan

· Takım Değeri: 40 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/300

DANiMARKA

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· Teknik Direktör: Kasper Hjulmand

· Yıldız Oyuncusu: P.-Emile Hojbjerg

· Takım Değeri: 355 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/24

TUNUS

· Teknik Direktör: Jelel Kadri

· Yıldız Oyuncusu: Ellyes Skhiri

· Takım Değeri: 63 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/400

E GRUBU

iSPANYA

Teknik Direktör: Luis Enrique

· Yıldız Oyuncusu: Ferran Torres

· Takım Değeri: 900 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/8

ALMANYA

· Teknik Direktör: Hansi Flick

· Yıldız Oyuncusu: Kai Havertz

· Takım Değeri: 885 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/9

JAPONYA

· Teknik Direktör: Hajime Moriyasu

· Yıldız Oyuncusu: Takumi Minamino

· Takım Değeri: 152 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/200

KOSTA RiKA

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· Teknik Direktör: F. Suarez

· Yıldız Oyuncusu: Bryan Ruiz

· Takım Değeri: 18 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/700

F GRUBU

BELÇiKA

· Teknik Direktör: Roberto Martinez

· Yıldız Oyuncusu: Kevin de Bruyne

· Takım Değeri: 565 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/14

KANADA

· Teknik Direktör: John Herdman

· Yıldız Oyuncusu: Alphonso Davies

· Takım Değeri: 187 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/150

FAS

· Teknik Direktör: Vahid Halilhodzic

· Yıldız Oyuncusu: Achraf Hakimi

· Takım Değeri: 252 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/150

HIRVATiSTAN

· Teknik Direktör: Zlatko Dalic

· Yıldız Oyuncusu: Luka Modric

· Takım Değeri: 378 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/40

G GRUBU

BREZiLYA

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· Teknik Direktör: Tite

· Yıldız Oyuncusu: Neymar

· Takım Değeri: 1,1 milyar Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/4

SIRBiSTAN

· Teknik Direktör: Dragan Stojkovic

· Yıldız Oyuncusu: Dusan Vlahovic

· Takım Değeri: 357 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/70

iSViÇRE

· Teknik Direktör: Murat Yakın

· Yıldız Oyuncusu: Xherdan Shaqiri

· Takım Değeri: 280 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/80

KAMERUN

· Teknik Direktör: Rigobert Song

· Yıldız Oyuncusu: Karl Toko Ekambi

· Takım Değeri: 155 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/200

H GRUBU

PORTEKiZ

· Teknik Direktör: Fernando Santos

· Yıldız Oyuncusu: C. Ronaldo

· Takım Değeri: 935 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/13

GANA

· Teknik Direktör: Otto Addo

· Yıldız Oyuncusu: Thomas Partey

· Takım Değeri: 205 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/200

URUGUAY

· Teknik Direktör: Diego Alonso

· Yıldız Oyuncusu: Luis Suarez

· Takım Değeri: 450 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/40

GÜNEY KORE

· Teknik Direktör: Paulo Bento

· Yıldız Oyuncusu: Son Heung-Min

· Takım Değeri: 164 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/200