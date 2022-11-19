FIFA Başkanı Infantino'dan Katar ve Dünya Kupası eleştirilerine sert yanıt!

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi başkent Doha'a bir basın toplantısı düzenledi.

Katar'da Dünya Kupası düzenlenmesiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Infantino, organizasyona ve Katar'a karşı yapılan kötü propagandaların merkezi olan Avrupa ülkelerine de tepki gösterdi.

Giannı Infantino, Doha'daki basın toplantısında şunları söyledi:

Bugün farklı ve güçlü hislerim var. Bugün kendimi Katarlı hissediyorum, bugün kendimi bir Arap gibi hissediyorum. Bugün kendimi bir Afrikalı gibi hissediyorum. Bugün eşcinsel hissediyorum. Bugün engelli bir insan gibi hissediyorum. Bugün göçmen bir işçi gibi hissediyorum. Tabii ki Katarlı, Arap, Afrikalı, eşcinsel veya engelli değilim ama öyle hissediyorum çünkü yabancı bir ülkede bir yabancı olarak yaşamanın, zorbalığa ve ayrımcılığa uğramanın ne demek olduğunu biliyorum.

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"ÇOCUKKEN BEN DE ZORBALIK GÖRDÜM"

Çocukken ben de zorbalığa uğradım çünkü kızıl saçlıydım ve çillerim vardı. Buna ek olarak bir de İtalyandım. Zorbalık görünce ne yaparsınız? Çevrenizdeki insanlarla temas kurup arkadaş bulmaya çalışırsınız. İnsanları suçlamaya, kavga etmeye, hakaret etmeye başlamazsınız.

Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesine yapılan eleştirileri anlamakta güçlük çekiyorum. Bu insanlara gelecek adına umut vermek için daha iyi eğitimle yatırım yapmalıyız. Hepimiz kendimizi eğitmeliyiz. Hiçbir şey mükemmel değildir ama reform ve değişim zaman alır.

"AVRUPA'NIN ELEŞTİRMESİ İKİYÜZLÜLÜK! 3 BİN YILDIR YAPILANLAR..."

Avrupa'nın Katar'ı eleştirmesi ise ikiyüzlülük. Ben de bir Avrupalıyım. Avrupa'nın birilerine etik ve ahlak dersi vermeden önce 3 bin yıldır yaptığı şeyler için önümüzdeki 3 bin yıl özür dilemesi gerekir.

Eğer Avrupa gerçekten göçmen insanların kaderini önemsiyorsa, Katar'ın yaptığı gibi yasal yollarla onları ülkelerine alabilir. İzin verin bu insanlar sizin ülkelerinize de gelip çalışsın ve üretsin. Tek taraflı eleştirileri ikiyüzlü buluyorum.

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"ÜÇ SAAT BİRA İÇMEZSENİZ ÖLMEZSİNİZ"

Avrupa'nın farklı liglerinde de maçlar sırasında alkol satışı yasak. Üç saat bira içmezseniz ölmezsiniz. Fransa'da da bu yasak var ama Katar Müslüman bir ülke olduğu için bu bir sorun olarak gösteriliyor.

Ben Katar'ı savunmak zorunda değilim, onlar kendilerini savunabilir. Ben futbolu savunuyorum. 12 yıl önce verilen bir kararla ilgili eleştiriler almak kolay değil. Katar, Dünya Kupası için hazır. Tarihin en iyi Dünya Kupası olacak.