Son Dakika: Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yeni teknik direktör için artık tek aday var - Transfer Haberleri

Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde en üst sıralarda yer alan Paulo Fonseca, Tottenham' ile anlaşmak üzere...

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Portekizli teknik adam Fonseca'nın Londra ekibi ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. En büyük çıkışı Braga'da yakalayan, ardından 12 yıllık Lucescu dönemi sonrası Shahktar'a imza atıp buradaki performansıyla Roma'nın başına geçen Portekizli teknik adam, İtalya'da da çok büyük başarılar yakalayamasa da Avrupa futbolunda adından söz ettiren teknik adamlardan biri olmuştu.

Fenerbahçe-Fonseca iddiaları kuvvetlenmişti ama...

Fenerbahçe’nin teknik adam adayları arasında yer olan Portekizli çalıştırıcının yardımcısı Nuno Campos, sosyal medyadan yaptığı hamleyle heyecan yaratmıştı. Atlara ve binicilik sporuna büyük ilgi duyan Campos, Instagram’da İstanbul’dan 3 ayrı binicilik kulübünü takibe aldı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe-Fonseca iddiaları kuvvetlenmişti.







Basın toplantısına 'Zorro' kıyafetiyle çıktı

2017 / 18 sezonunda Shakhtar Donetsk, sahasında ağırladığı Manchester City'i 2-1 mağlup ederek, en zor gruplardan biri olarak nitelendirilen F Grubu'ndan ikinci sırada çıkmayı başardı. Shakhtar'ın Portekizli Teknik Direktörü Paulo Fonseca, son 16 turu biletini cebine koymadan önce "Manchester City ve Napoli'nin yer aldığı gruptan çıkmayı başarırsak Zorro kıyafeti giyeceğim" sözlerini sarf etmişti. City galibiyeti sonrası Fonseca sözünü tuttu ve basın toplantısının renkli anlara sahne olmasını sağladı. Fonseca, "Bu kariyerimin en keyifli basın toplantısı" ifadelerini kullandı. Paulo Fonseca'nın bu hareketi gündem olmuştu.

Fenerbahçe için tek aday Marco Silva

Fonseca ile Silva isimlerinin üzerinde duran Fenerbahçe'de Fonseca-Tottenham flörtü sonrası aday sayısı şimdilik teke düştü.

Öte yandan İtalyan gazeteci Nico Schira da Fenerbahçe'nin Marco Silva için araştırma halinde olduğunu duyurdu. Schira, Portekizli teknik adamın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığını iddia ederken henüz resmi bir teklifin olmadığını aktardı.



Marco Silva kimdir?



1977 yılında Portekiz'de dünyaya gelen Marco Silva, teknik direktörlük kariyerine 2011'de Portekiz ekibi Estoril Praia'da başladı. Ardından Sporting, Olympiakos, Hull, Watford ve Everton'da çalıştı. Olympiakos ile şampiyonluk yaşarken, Sporting ile de kupa zafer yaşadı Watford'u da çalıştıran Marco Silva, 2018-2019'da Everton'un başına geçti. Everton o sezon Premier Ligi 8. sırada tamamladı. Marco Silva, Aralık 2019'da Everton'dan ayrıldı ve daha sonra başka bir takım çalıştırmadı. Son olarak Everton'ı çalıştıran Marco Silva, milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da hocalığını yapmıştı.

Tannane İstanbul'a Fenerbahçe için mi geldi?

Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Futbolcu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Görüşmeler sürüyor. Henüz süreç tamamlanmış değil. O yüzden bir şey söylemem doğru olmaz. İstanbul'da oynamak isterim. Sonuçlandığında hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. Oyuncunun Fenerbahçe için İstanbul'a geldiği iddia ediliyor...

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