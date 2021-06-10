Son Dakika Haberi... Üç büyükler içinde en sıkıntılı durumda olan kulüp Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün ekonomi gazetecileriyle bir araya gelerek kulübün mali tablosunu anlattı. Koç, şunları söyledi: “3 büyük kulüp arasında en sıkıntılısı Fenerbahçe. Türk Lirası’nın son 4 yıldaki performansı belimizi büktü. Şu anda faizleri bile ödeyemeyecek noktaya geldik. Bizim 76 milyon Euro faiz giderimiz var. Göreve geldiğimizde 88,4 milyon Euro olan yıllık maliyeti 55,8 milyon Euro’ya getirmişiz. TL bazında yüzde 27 çıksak da Euro olarak yüzde 37 düşmüşüz. Bizden beklenen 40-45 milyon Euro.

KİMLERLE OYNUYORUZ?

Yapılandırma için devlete teşekkür ediyorum ama biz pandemiden en çok etkilenen ve sıfır destek alan kulübüz. Faiz silinmesi, anaparadan indirme, faiz oranlarında bir esneklik sağlanmadı. Amatörde yıllık 28-30 milyon Euro maliyetimiz var, bu kaynağın üretilmesi lazım. Biz kimlerle mücadele ediyoruz, devlet bankalarıyla, devlet kurumlarıyla ve baskette özel sektörün en önemli kulüplerinden biriyle. Masraf yazabiliyorlar, devletin kurumları kamu zararı diyebiliyor, biz bunlarla mücadele etmek zorundayız. Belki ilk haftanın maçlarını kulüpler oynamamalı. TFF patronumuz olmadığını, markamızın çıkarları için çalıştığını anlamalı.”

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