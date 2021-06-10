Son Dakika: Edin Dzeko ile transfer görüşmeleri başladı! Fatih Karagümrük yeni golcüsünü açıkladı... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray - Transfer Haberleri

LOOKMAN - TRABZONSPOR Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Ağaoğlu'nun, Leipzigli yöneticilerle yaptığı görüşmede Saracchi dahil diğer takımlarda kiralık oynayan bazı isimlerle yola devam edilmeyeceği bilgisi verildi. Bu isimlerle ilgili görüşmeler yapılabileceği iletildi.Trabzonspor'un ilgisini çeken oyuncu ise Leipzig'in Galatasaray'a da önerdiği, sezonu Fulham'da kiralık olarak tamamlayan Lookman oldu. Lookman için Avcı'nın ve scout ekibinin de raporu olumlu olursa bir görüşme yapılacak.