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GeriFutbol Son Dakika: Edin Dzeko ile transfer görüşmeleri başladı! Fatih Karagümrük yeni golcüsünü açıkladı... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray - Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 10 Haziran 2021 - 13:50 | 

Son Dakika: Edin Dzeko ile transfer görüşmeleri başladı! Fatih Karagümrük yeni golcüsünü açıkladı... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray - Transfer Haberleri

Transferde son dakika gelişmeleri... Futbol dünyasının gözü EURO 2020'de ama bir yandan da transfer heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Anadolu kulüpleri birçok oyuncuyla görüşme halinde.

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Güne damga vuran transfer haberlerini sizler için derledik...

2LOOKMAN - TRABZONSPOR

LOOKMAN - TRABZONSPOR

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Ağaoğlu'nun, Leipzigli yöneticilerle yaptığı görüşmede Saracchi dahil diğer takımlarda kiralık oynayan bazı isimlerle yola devam edilmeyeceği bilgisi verildi. Bu isimlerle ilgili görüşmeler yapılabileceği iletildi.Trabzonspor'un ilgisini çeken oyuncu ise Leipzig'in Galatasaray'a da önerdiği, sezonu Fulham'da kiralık olarak tamamlayan Lookman oldu. Lookman için Avcı'nın ve scout ekibinin de raporu olumlu olursa bir görüşme yapılacak.

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İZLE - GALATASARAY'DA HEDEF MORENO

4 DZEKO - BEŞİKTAŞ

DZEKO - BEŞİKTAŞ

Siyah-Beyazlılar, son sürat çalışmalarını sürdürürken, Şampiyonlar Ligi'nde seviye atlatacak Diego Costa için de şartları zorluyor. Aynı zamanda listenin ikinci sırasındaki isim de Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Edin Dzeko. Boşnak futbolcunun temsilcisi Mirsad Türkcan, dün İstanbul'a gelip, yönetim ile bir toplantı gerçekleştirdi. (Fanatik)

5AHMED HASSAN - BEŞİKTAŞ

AHMED HASSAN - BEŞİKTAŞ

Mısır basını, Beşiktaş Yönetimi'nin, Olympiakos forması giyen golcü Ahmed Hassan için devrede olduğunu yazdı. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş 'ta transfer konusunda yıldız bir golcünün takıma kısa bir süre içerisinde katılması bekleniyor

6BAFETIMBI GOMIS - ADANA DEMİRSPOR

BAFETIMBI GOMIS - ADANA DEMİRSPOR

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kulübün transfer politikasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini söyleyen Murat Sancak, Mario Balotelli ve Danny Welbeck'in de listelerinde olduğunu doğruladı. Murat Sancak, "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Gomis ile görüşecek miyiz? Evet görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve Balotelli de var. Transfer süreci devam ediyor." dedi.

7FENERBAHÇE GÖRÜŞMESİ İÇİN İSTANBULDA

FENERBAHÇE GÖRÜŞMESİ İÇİN İSTANBUL'DA

Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Futbolcu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Görüşmeler sürüyor. Henüz süreç tamamlanmış değil. O yüzden bir şey söylemem doğru olmaz. İstanbul'da oynamak isterim. Sonuçlandığında hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. Adı Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde.

8BORRE - BEŞİKTAŞ

BORRE - BEŞİKTAŞ

30 Haziran'da River Plate ile sözleşmesi sona erecek olan Kolombiyalı golcü, Arjantin ekibi ile sözleşme yenilememeye karar verdi. Borre'yi Sao Paulo, Watford, Lazio ve Beşiktaş transfer etmek istiyor.Fransız gazeteci Loic Tanzi'ye göre,Vincent Aboubakar'ın Suudi Arabistan'a gitmesinin ardından Beşiktaş, Diego Costa, Origi, Rafael Santos Borre, Teemu Pukki ve Alexander Sörloth ile ilgileniyor.

9ALEKSANDAR PESIC FATİH KARAGÜMRÜKTE

ALEKSANDAR PESIC FATİH KARAGÜMRÜK'TE

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Sırp golcü Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

10FEGHOULI - OLYMPİAKOS

FEGHOULI - OLYMPİAKOS

Heny Onyekuru'nun dışında yine Olympiakos'un Galatasaraylı bir yıldızla ciddi ilgilendiği aktarılıyor. Yunan ekibinin, Sofiane Feghouli için 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.

11DAVID LUIZ - FENERBAHÇE

DAVID LUIZ - FENERBAHÇE

Brezilya basını Premier Lig devi Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve şuan bonservisi elinde olan David Luiz'in Fenerbahçe ile görüştüğünü yazdı. 34 yaşındaki futbolcunun ya Brezilya'ya döneceğini ya da Avrupa'da kalarak Fenerbahçe formasını giyeceği iddia edildi

12QUARESMA - GUIMARES

QUARESMA - GUIMARES

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Rusya 1. Lig ekiplerinden Krylya Sovetov'un 37 yaşındaki futbolcuyu listesine aldığını yazdı. Sovetov'un transfer için Quaresma'nın kulübü Vitoria de Guimaraes ile temasa geçeceği öğrenildi.

13ZAJC PİYANGOSU

ZAJC PİYANGOSU

Fenerbahçe , 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euro ve Salih Uçan'ın bonservisi verilerek transfer ettiği Miha Zajc'ın performansından memnun kalmamış ve 3.5 milyon euro satınalma opsiyonuyla Genoa'ya kiralamıştı. Genoa Zajc'ı kadrosunda istiyor ancak Başkan Preziosi, Fenerbahçe'nin satınalma opsiyonunda indirim yapmasını bekliyor. Fenerbahçe ile görüşmelere devam eden İtalyan kulübü, anlaşma sağlanması halinde Slovenyalı orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalayacak.

14LERMA - GALATASARAY

LERMA - GALATASARAY

Ön libero arayan Galatasaray'da Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma ön plana çıktı. Marca gazetesinin Kolombiya versiyonu, Galatasaray'ın Valencia ile beraber, Bournemouth'la Championship'te yer almak istemeyen Jefferson Lerma'ya teklif yaptığını yazdı. Gazete, Kolombiyalı oyuncunun geçen sezon Premier Lig'den düşen Bournemouth'a verdiği sözü tuttuğunu ama bir sezon daha alt ligde oynamak istemediğini yazdı.

15BALOTELLİ - ADANA DEMİRSPOR

BALOTELLİ - ADANA DEMİRSPOR

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Adana Demirspor, önemli yıldızları listesine aldı. Lacivert mavililerin son olarak Monza'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'ye 3 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi

16JACOB MURPHY - GALATASARAY

JACOB MURPHY - GALATASARAY

The Sun'ın haberine göre, sarı kırmızılı kulüp İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Jacob Murphy'i gündemine aldı. Haberde Galatasaray'ın Premier Lig ekipleriyle yarış halinde olduğu belirtildi. Nitekim, 26 yaşındaki futbolcu Southampton, Leeds, Burnley ve Watford'un listesinde bulunuyor.

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