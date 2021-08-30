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GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe'ye Hidemasa Morita transferinde kötü haber! İstanbul'a geliyor derken...
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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'ye Hidemasa Morita transferinde kötü haber! İstanbul'a geliyor derken...

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Son dakika: Fenerbahçe'ye Hidemasa Morita transferinde kötü haber! İstanbul'a geliyor derken...

Fenerbahçe'de bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Hidemasa Morita transferinde kötü haber geldi. Japon futbolcunun takımı Santa Clara'nın Türk hissedarı ve başkanı İsmail Uzun, transfere izin vermedi ve görüşmeler tıkandı.

Fenerbahçe'ye Hidemasa Morita transferinde kötü haber! Fanatik'in haberine göre Portekiz ekibi Santa Clara'nın Türk hissedarı ve başkanı İsmail Uzun, Japon futbolcuyu Sarı-lacivertli kulübe göndermekten vazgeçti. İsmail Uzun'un bu kararı almasında lig için güçlü ve iddialı bir kadro yapmak için Morita'yı takımda tutmak istemesinin etkili olduğu öğrenildi.

Bu gelişme sonrasında Fenerbahçe'nin Morita transferi büyük ölçüde iptal oldu.

Vitor Pereira'nın ısrarla takımında görmek istediği Morita, Ocak 2021'de geldiği Santa Clara'da 9 maçta 1 gol kaydetti.

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