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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2021 - 08:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'den bir transfer daha! Forvet beklerken...

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Son Dakika: Fenerbahçe'den bir transfer daha! Forvet beklerken...

Fenerbahçe'nin Paços Ferreira forması giyen Stephen Eustaquio’yu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Paços Ferreira forması giyen Stephen Eustaquio’yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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Sarı lacivertli ekipte teknik direktör Vitor Pereira'nın bu transferi özellikle istediği belirtildi.

Bu sezon Paços Ferreira formasıyla 7 resmi müsabakaya çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Son Dakika: Fenerbahçeden bir transfer daha Forvet beklerken...

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