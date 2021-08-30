Son Dakika: Fenerbahçe'den bir transfer daha! Forvet beklerken...
Fenerbahçe'nin Paços Ferreira forması giyen Stephen Eustaquio’yu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü.
Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Paços Ferreira forması giyen Stephen Eustaquio’yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Sarı lacivertli ekipte teknik direktör Vitor Pereira'nın bu transferi özellikle istediği belirtildi.
Bu sezon Paços Ferreira formasıyla 7 resmi müsabakaya çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol atma başarısı gösterdi.