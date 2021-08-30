Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası esiyor! Geldiğinden beri yalnızca 35 dakika...

Spor Arena Detay - Süper Lig'în 3. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki yükselen grafiğini koruyor.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 51. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 55. dakikada Enner Valencia ile farkı 2'ye çıkardı. Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

SEZONA 3'TE 3'LE BAŞLADI

Ligin ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, geçen hafta da İstanbul'da Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, böylece ligde ilk 3 haftayı kayıpsız geçerek 9 puana ulaşmayı başardı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'dan sonra sezona 3'te 3 yaparak başlamış oldu.

SÜPER LİG'DE TEK TAKIM

Öte yandan sarı lacivertli ekip, ligde bu sezon ilk üç maçının tamamını hiç gol yemeden kazanan tek takım konumunda. Fenerbahçe ile birlikte sezona 3'te 3 yaparak başlayan Trabzonspor, kalesinde 2 gol gördü. Ligde henüz gol yemeyen bir diğer takım olan Beşiktaş ise ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

1984'TEN SONRA BİR İLİK

Fenerbahçe, 1983/84'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk üç maçını gol yemeden kazandı.

ALTAY GEÇİT VERMİYOR

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Rüştü Reçber'den (1998/99) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk üç maçında da kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçe kalecisi oldu.

SADECE 35 DAKİKA YENİK KALDI

Vitor Pereira yönetiminde hazırlık maçları dahil toplamda 12 maça çıkan Fenerbahçe, bu müsabakalarda toplamda yalnızca 35 dakika sahada yenik kaldı.

Sezon öncesi oynadIğı 7 hazırlık maçından 5'ini kazanan, 2'sinde ise rakipleriyle berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de ise 3'te 3 yaptı. Sarı lacivertliler ayrıca UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki'yi 2 maçta da devirerek gruplara kaldı.

NAMAĞLUP VITOR PEREIRA

Fenerbahçe bu 12 maçlık süreçte 10 galibiyet alırken, 2 kez de beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 30 kez havalandıran sarı lacivertliler, kalesinde ise 9 gol gördü.

Fenerbahçe 2-0 Csikszereda (Hazırlık Maçı)

Fenerbahçe 4-1 Kasımpaşa (Hazırlık Maçı)

Gençlerbirliği 0-4 Fenerbahçe (Hazırlık Maçı)

Fenerbahçe 2-2 PEC Zwolle (Hazırlık Maçı)

Fenerbahçe 3-2 Greuther Fürth (Hazırlık Maçı)

Fenerbahçe 1-1 Dinamo Kiev (Hazırlık Maçı)

Giresunspor 1-3 Fenerbahçe (Hazırlık Maçı)

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (Süper Lig)

Fenerbahçe 1-0 Helsinki (UEFA Avrupa Ligi Play Off)

Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor (Süper Lig)

Helsinki 2-5 Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi Play Off)

Altay 0-2 Fenerbahçe (Süper Lig)

ENNER VALENCIA TAKIMI SIRTLIYOR

Altay karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Enner Valencia, geçen hafta da Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol atmıştı. Deneyimli futbolcu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 3 gol kaydetmişti.

FERDİ KADIOĞLU SİFTAH YAPTI

Altay karşısında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ilk golüne ulaştı. Ferdi Kadıoğlu, takımının ikinci golünde de pası veren isim oldu.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN SERİSİ SONA ERDİ

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Altay, ilk yenilgisini yaşadı. Geçen sezon bitime 2 hafta kala geldiği Altay'ı play-off'ta TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekiple 7 maçını kazandıktan sonra ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında aldı.

Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'ye karşı rakip olduğu Süper Lig'deki 19. maçta 11. kez mağlup oldu.