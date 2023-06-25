Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör adayı artıyor! Yabancı hoca ihtimali kuvvetlendi

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F.Bahçe’nin yeni teknik direktörünün açıklanma süreci uzadıkça aday dedikoduları da artıyor. Son bir hafta içinde adı iyice güçlenen İsmail Kartal’ın hac ibadeti nedeniyle Suudi Arabistan’da bulunması ve bayramdan sonra İstanbul’a dönecek olması kafaları karıştırırken kulislerde Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı isimleri de yeniden dolaşmaya başladı.

Özellikle sosyal medyada başkan Ali Koç’un Löw’ü ikna etmeye çalıştığı öne sürülürken Tayfun Korkut’un Lucescu ile birlikte göreve geleceği, Neftci Bakü ile anlaşamayan Sergen Yalçın’ın da listede olduğu konuşuluyor.

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BRONCO KALDI, YABANCI iHTiMALi KUVVETLENDi

Bu arada Jesus’un ekibindeki Mario Branco’nun takımın başında sportif direktör olarak kalması da yabancı teknik direktör olasılığının güçlendiği yorumlarına neden oldu.

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ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz haftadaki Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yeni teknik direktörün Türk olacağını söylemişti ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız.