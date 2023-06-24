Stefan Kuntz için sürpriz Almanya iddiası

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A Milli Takım'daki geleceği tartışılan Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Almanya Futbol Federasyonu, Milli Takım teknik direktörü Hansi Flick ile yolların ayrılması ihtimaline karşın adaylarını belirledi.

Bild'in haberine göre; geleceği tartışılan Hansi Flick ile yolların ayrılması durumunda 3 aday var.

Almanya'da olası bir görev değişimi durumunda; Stefan Kuntz, Julian Nagelsmann ve Oliver Glasner, görev verilmesi muhtemel isimler olarak görülüyor.