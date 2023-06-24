Fenerbahçeli yıldızın verdiği yanıt yönetimi çok mutlu etti! Ali Koç'tan teşekkür aldı...

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni teknik direktör henüz açıklanmazken gelecek oyuncular kadar takımdaki futbolcuların kalıp kalmayacağı da merak konusu...

Transferi erken açan sarı lacivertliler, Glasgow Rangers ile yollarını ayıran İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

Ryan Kent'in ardından hücuma Inter'den Edin Dzeko'yu transfer eden sarı lacivertliler, forvet bölgesini güçlendirirken çalışmalarına devam ediyor.

İÇ TRANSFERDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Teknik direktör belirsizliği devam eden Fenerbahçe'de merak edilen konularında başında Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı olurken iç transferde görüşmeler sürüyor.

Geçen sezon çok iyi bir oyun ortaya koyan ve takımın ihtiyacı olan her mevkide başarıyla görev alan Ferdi Kadıoğlu'na birçok talip çıkarken yönetim teklifleri değerlendiriyor.

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2 BÜYÜK TEKLİF

23 yaşındaki oyuncu için 2 büyük teklif gelirken milli futbolcunun cevabı ise sarı lacivertli idarecileri çok mutlu etti.

NEC Nijmegen'den genç bir yetenek olarak gelip Fenerbahçe'de çok mevkili ve istikrarlı bir oyuncu haline gelen Ferdi için birçok transfer teklifi geldi. Hatta rakamlar neredeyse serbest kalma bedeline yaklaştı.

İKNA ÇABASI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin kapısı Ferdi için sezon içerisinde çalındı ancak resmi teklifler sezon biter bitmez gelmeye başladı. Özellikle, Newcastle United ve Napoli tekliflerini arka arkaya artırarak Fenerbahçe'yi ikna etmeye çalıştı.

EN AZ 25 MİLYON EURO

Everton'ın teklifi düşük kalırken Napoli ve Newcastle'ın teklifleri 20 milyon Euro'ya ulaştı. Napoli, net 17 milyon Euro teklif etti ve bonuslarla birlikte bu rakam 20 milyon Euro oldu. Newcastle da benzer bir teklifle kapıyı çaldı. Fenerbahçe ise serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro'yu ileterek bu teklifleri geri çevirdi.

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TEKLİFLER İLETİLDİ

Sporx'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu ve babasıyla görüşerek bu teklifleri iletti ve düşüncesini sordu. Ferdi Kadıoğlu ve babası ise verdikleri cevaplarla Ali Koç'u çok mutlu etti.

"EĞER KULÜBÜN BU PARAYA İHTİYACI VARSA..."

Ferdi Kadıoğlu, Ali Koç'a "Başkanım, gelişimimde Fenerbahçe'nin katkısı çok büyük. Sizin kararınız önemli. Eğer kulübün bu paraya ihtiyacı varsa giderim. Kalmamı isterseniz, kalırım. Her kararı kulübümle beraber almak isterim. Son söz sizin başkanım." cevabını verdi.

KOÇ'TAN TEŞEKKÜR

Ferdi Kadıoğlu'nun bu sözlerinin ardından başkan Ali Koç, sarı-lacivertli futbolcuya teşekkür etti.

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HOCA BEKLENECEK

Fenerbahçe Yönetimi, gelen teklifler ve Ferdi Kadıoğlu'nun bu cevabının ardından beklemeye geçti. Yeni gelecek teknik direktör ile yapılacak kadro planlamasının ardından Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği resmi olarak netleşecek.