'Fenerbahçe'de Dzeko gibi bir golcü yoktu! Yaşlanmıyor, sakatlanmıyor, Ronaldo ile aynı listede...' Bosna Hersekli gazeteciler anlattı...

Ekvadorlu forvet Enner Valencia’nın takımdan ayrılmasıyla golcü arayışına giren ve yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Bosna Hersekli tecrübeli golcü Edin Dzeko’yu kadrosuna kattı. Serie A’da Inter formasıyla toplam 101 maça çıkan ve 31 gol 15 asistlik performansıyla takımına katkı sağlayan 37 yaşındaki forvet, şimdi sarı-lacivertli forma için mücadele verecek. Bosna Hersekli meslektaşlarımız, Edin Dzeko’nun sarı-lacivertli ekibe transferini değerlendirirken, Boşnak golcünün son dönemdeki performansıyla ilgili de yorumlarını aktardı.

“DZEKO’NUN PARA YERİNE FENERBAHÇE’Yİ SEÇMESİ HALA BAŞARIYA AÇ OLDUĞUNUN KANITIDIR”



SAUDİN GABELA (ARENA SPORT BH):



Her şeyden önce Edin Dzeko, Bosna Hersek tarihimizin en büyük oyuncularından biri, belki de en büyüğü. Suudi Arabistan’dan daha iyi teklifler almıştı fakat para yerine Fenerbahçe’yi seçmesi hala başarıya aç olduğunun kanıtıdır. Dzeko, çok şey yapabilir. Her zaman rakip defans için bir tehdit oluşturur. İki ayağını da çok iyi kullanabilir. Duran toplar söz konusu olduğunda Dzeko, boyunun hakkını her zaman verir. Fenerbahçe’nin son yıllarda Edin Dzeko gibi yetenekli bir forvete sahip olmadığını düşünüyorum. Evet, Enner Valencia gerçekten etkiliydi ve çok gol attı ama Dzeko’nun sahada olması kanat oyuncularının çok daha fazla alana sahip olacağı anlamına geliyor. Geçen sene Inter’i izlediyseniz, Dzeko’nun Lautaro Martinez için çok boşluk açtığını görebilirsiniz. Dzeko, Inter’de çok fazla gol atamasa da sahaya olan katkısı önemliydi. Dzeko’nun etrafında iyi orta açan oyuncular olursa eğer maçı siz kazanırsınız. Fenerbahçe, Dzeko’nun boy, vücut ve güç avantajını çok iyi kullanabilir. Dzeko’nun zindeliğiyle ilgili kariyerine bakabilirsiniz. O özünde atletik bir futbolcu. Hayatı boyunca futbolu yaşadı, sahada takımı için her şeyi yaptı. Onun büyük bir sakatlığı yok. Fizik olarak hazır ve antrenmanlı durumda. Fenerbahçeli oyuncular için o gerçek bir rol model. Dzeko yaşlanmıyor, takımınızda olmasını gerçekten isteyeceğiniz biri. Hala milli takımımızda oynuyor ve bırakmayı düşünmüyor. Dzeko, 21.yüzyılın en iyi forvetlerinden biridir. Kariyerinde 400’den fazla gol attı. Onun Fenerbahçe’ye başarılar kazandıracağına inanıyorum.

“EDİN DZEKO, FENERBAHÇE’NİN HÜCUM SORUNLARI İÇİN İYİ BİR ÇÖZÜM”



HAJRUDİN PROLİĆ (SPORT CENTAR):



Dzeko’nun müthiş bir gol potansiyeli var. Ona doğuştan golcü diyebiliriz. İki ayağıyla da şut çekebiliyor ve kafa vuruşlarında harika durumda. Dzeko, ayrıca rakip savunmayı iyi okuyan bir takım oyuncusu. O, Fenerbahçe’nin hücum sorunları için iyi bir çözüm. Son derece etkili bir forvet olarak hareket ve oyun anlamında zenginliğe sahip. Takım arkadaşlarının Dzeko’ya pas verme konusunda iyi bir duyarlılığa sahip olması gerekiyor. Yaratıcı kanat oyuncuları ve Dzeko, rakipler için ölümcül bir kombinasyondur. Dzeko, en üst seviyede oynamak için fiziksel ve zihinsel yeteneklere sahip. Birkaç gün önce Lüksemburg’a karşı 90 dakika oynadı. Hiçbir zaman süratli bir oyuncu olamadı fakat harika bir futbol zekasına sahip. Bir futbolcu bu kaliteye yıllar içinde anca ulaşabilir.

“DZEKO, MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR YÜKSEK SEVİYEDE OYNAYABİLİYOR”



ALDİN LAGUMDŹİJA (NOVA BH TV):



Edin Dzeko’nun potansiyeli ve nitelikleriyle ilgili fazla konuşmaya gerek yok bence. Bunun yerine onun yaptıklarını konuşmalıyız. Dzeko, kesinlikle son 10 yılın en iyi forvetlerinden birisi. Bunu Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter’de defalarca kanıtladı. Avrupa’nın en iyi üç liginde (Bundesliga, Premier Lig, Serie A) 50’den fazla gol atan ilk oyuncu olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Dzeko’nun, Bosna Hersek’in tüm zamanların en golcüsü olduğunu unutmamak gerekiyor. 21. yüzyılda milli takımda Avrupa’da en çok gol atan ilk 5 oyuncudan birisi. Bu listede onun üzerinde Miroslav Klose, Romelu Lukaku, Robert Lewandowski ve Cristiano Ronaldo var. Futbolda bir oyuncu tek başına her şeyi yapamaz çünkü bu bir takım oyunudur ama bir oyuncu fark yaratabilir. Dzeko, fark yaratan bir oyuncu olduğunu defalarca kanıtladı. Ceza sahası içindeki esnekliği ve harika pas verme, oyunu okuma gibi yeteneklerini unutmamalıyız. Kariyerinde birçok kez takım arkadaşlarına oyun yaratma konusunda yardımcı olduğunu gördük. Dzeko, çok fazla zayıf yönleri olan bir oyuncu değil. O, harika özelliklere sahip bir forvet. Kariyerinde birçok kez zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir. Bir oyuncunun baskıya dayanabilmesi (özellikle sık sık gol atması beklenen oyuncular) büyük bir artıdır çünkü onlar sahada fark yaratan oyunculardır. Düşünceme göre ceza sahasında büyük tehlike yaratacak. Rakip defans oyuncularını tutabilen, oyunu okuyabilen ve gol atabilen bir oyuncu arıyorsanız, Edin Dzeko sizin için büyük bir varlık olacaktır. Dürüst olmak gerekirse Dzeko’nun zihinsel gücünün onun en büyük niteliklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Kariyerine dönüp baktığınızda, daha çok gençken, özellikle de Manchester City’deyken bile bu görülebiliyordu. Çok güçlü ve sakatlanmaya eğilimi olan bir oyuncu değil. Oyunu zekice oynayabiliyor. Uzun ve harika kariyerinde, dayanıklılığını akıllıca kullandığını hepimiz gördük. Bundan dolayı maçın başından sonuna kadar yüksek seviyede oynayabiliyor. Bundesliga ve Premier Lig’i kazanan, Bundesliga ve Serie A’da gol kralı olan, 37 yaşında Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Oyuncuları arasından en iyisini kullanmak antrenörün işidir. Bunu Dzeko’yu tercih ederek yaparsa eğer Bosna Hersek Milli Takım kaptanının en iyi yaptığı şeyi yapmaya devam edeceği konusunda anlaşabiliriz: Gol atmak.

