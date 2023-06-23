Fenerbahçe ile Arda Güler'in ailesi ikinci kez görüştü, sonuç çıkmadı! Milan'dan Arda için resmi hamle...

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ryan Kent'i kadrosuna katan, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini Göztepe'den alan Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu da renklerine bağlayıp hızlı hamleler yaptı. Sarı-lacivertli kulüpte gözler yeni teknik direktöre ve Arda Güler'in takıkmda kalıp kalmayacağına çevrildi.

ALİ KOÇ İLE ARDA GÜLER GÖRÜŞMESİNDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Arda Güler ile Ali Koç, önceki gün özel bir görüşme gerçekleştirmişti. Ülker Stadyumu'ndaki kulüp binasında yapılan görüşmeden sonuç çıkmamıştı.

İKİNCİ GÖRÜŞMEDEN DE SONUÇ ÇIKMADI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ile Arda Güler'in ailesi bugün bir kez daha görüştü. İkinci görüşmeden de bir sonuç çıkmadı.

Arda Güler'in tatilini yaptıktan sonra başkan Ali Koç ile bir kez daha görüşmesi bekleniyor.

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MILAN'DAN RESMİ İLGİ YAZISI

Yağız Sabuncuoğlu'nun bir diğer haberine göre İtalyan devi Milan, 18 yaşındaki Arda ile resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe'ye ilgi yazısı gönderdi.

REAL MADRID DEVREYE GİRDİ! CASTILLA PLANI...

İsmi Ajax, Dortmund, PSG, Milan, Sevilla, Benfica gibi kulüplerle anılan Arda Güler için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Marca'nın haberine göre Real Madrid, Arda Güler'i transfer gündemine aldı.

Habere göre genç futbolcunun 17,5 milyon euroluk serbest kalma maddesinden haberdar olan kulüp, gelecek adına transferi değerlendirmeye başladı.

Haberde Real Madrid'in Arda Güler'i transfer etmesi halinde deneyim kazanması için ilk etapta İspanya 3. Ligi'ne karşılık gelen ligde mücadele eden pilot takımı Real Madrid Castilla'da oynatmayı planladığı belirtildi.

BARCELONA DA DEVREDE

Real Madrid haberinin ardından yine İspanya basınında bu kez Arda Güler için BARCELONA'nın devrede olduğu yönünde haber çıktı. Barcelona taraftarları, bu haberin ardından sosyal medyada Arda Güler ile ilgili binlerce paylaşım yaptı.