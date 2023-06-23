UEFA'dan Fenerbahçe ve Sivasspor'a ret! Sivasspor'un cezası arttı

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UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un cezalara yaptığı itirazları reddetti.

Yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin 16 Mart günü Sevilla'yı konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi maçında sahaya yabancı madde atılması ve tribün geçişlerinin kapatılmasından dolayı 44 bin euro para cezası ve bir sonraki Avrupa maçında bir tribün bloğunun seyircisiz oynama cezasına yaptığı itirazın kabul edilmediği; aynı tarihe Fiorentina'yı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında konuk eden Sivasspor'un a maç seyircisiz oynama cezasının ise etik ve disiplin müfettişinin itirazı sonrası 1'i ertelemeli olmak üzere 2 maça yükseltildiği ifade edildi.

Sivasspor'un ertelemeli cezası, 2 yıl içinde benzer olumsuz durumlar tekrarlanırsa uygulanacak.