Son Dakika: Edin Dzeko sonrası Fenerbahçe'den bir golcü transferi daha! 'Umut Nayir için görüşüyoruz, bonservisi...'

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Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son vermek adına transfer hamlelerinde çabuk davranıyor.

'9 numara' pozisyonuna uzun süredir beklenen katkıyı alamayan sarı lacivertlilerde yönetim, Edin Dzeko, transferini gerçekleştirerek bu bölgeyi kuvvetlendirdi. Enner Valencia'nın da takımdan ayrılmasıyla hücum rotasyonunda eksilen sarı lacivertlilerde Michi Batshuayi ve Joshua King'in yanına bir isim daha ekleniyor.



Serdar Dursun'la yol ayrımına gidecek olan sarı lacivertliler, Türk golcü kontenjanını sezonun flaş ismi Umut Nayir'le doldurmak istiyor.

Bonservisi Eyüpspor'da olan, sezonu Ümraniyespor'da geçiren Umut Nayir, bu sezon da Süper Lig'de boy gösterecek. Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselme şansının sona ermesiyle oyuncunun yeni adresi merak konusu olmuştu.

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Galatasaray'ın da ilgisi bulunan Umut Nayir'le ilgili Eyüpspor cephesinden yeni bir açıklama daha geldi. Kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, Spor Arena'ya verdiği röportajda Umut Nayir için Fenerbahçe ile görüştüklerini ifade etti.

"UMUT NAYİR İÇİN FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Kulaksız, "Umut Nayir projesi Murat Özkaya'nın projesiydi. Makul bir ücrete bonservisini aldık. Hedefimiz Umut'u Eyüpspor'da oynatmaktı. Umut, geçen sezon Süper Lig'de oynamak istediğini söyledi. Biz de Ümraniyespor'a kiraladık. Bize söylediği kariyer hedeflerini bu sene gerçekleştirdi. Bizim adımıza üzücü olsa da kendisi adına doğru bir tercih yaptığını performansıyla gösterdi. Bu konuda öncelik hakkı Fenerbahçe'nin. Başkanımız Fenerbahçe'den bir yönetim kurulu üyesiyle görüşüyor. Bir gelişme olursa yakın zamanda duyururuz. Onaylandığı takdirde Umut Nayir bonservisiyle gidecek. Henüz rakamsal olarak netleşmiş bir durum yok." ifadelerini kullandı.

EYÜPSPOR & GALATASARAY İDDİALARI

Kulaksız, kulübün Galatasaray ile olan ilişkisiyle ilgili iddialara ise şu sözlerle cevap verdi:

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"Eyüpspor 105 yıllık bir camia. Başkanımız Murat Özkaya iyi bir Galatasaraylı bu doğru. Eyüpspor yarışmacı bir kulüp haline gelince eleştiriler oldu. Yönetimde herkesin bir ikinci takımı var. Eyüpspor Kulübü kimsenin arka bahçesi olamaz. Kendi kültürümüzle, felsefemizle, camiamızla tüm kulüplerin ciddi rakibiyiz. Süper Lig'e çıktığımızda da herkesle olduğu gibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la çatır çatır oynayacağız. Başkanımız Galatasaraylı olabilir ama bizim hedeflerimiz farklı. Buradaki insanların bir duruşu, karakteri var. Biz o rekabetin dışında tutsunlar. Herkes de buna saygı duysun."

VALENCIA VE BATSHUAYİ KATKI VERDİ



Son 5 sezonda forvetten yana bir türlü yüzü gülmeyen Fenerbahçe'de en verimli performansı kuşkusuz Enner Valencia gösterdi. Tam anlamıyla '9 numara' özellikleri göstermese de Valencia, attığı 29 golle Fenerbahçe'yi ayakta tutan isim oldu. Geçen sezonun bir başka hamlesi Batshuayi de sarı lacivertlilerin katkı aldığı bir diğer golcüydü.



İşte Fenerbahçe'nin son dönem forvet transferleri;

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- İslam Slimani

- Michael Frey

- Andre Ayew

- Vedat Muriq

- Allahyar

- Mevlüt Erdinç

- Kemal Ademi

- Mame Thiam

- Enner Valencia

- Papiss Cisse

- Samatta

- Sinan Gümüş

- Mergim Berisha

- Joao Pedro

- Batshuayi

- Joshua King

- Tiago Çukur

- Edin Dzeko

Eyüpspor-Galatasaray: Çatır çatır oynayacağız! | Caner & Diego Costa & Umut Nayir | Eze pişmanlığı

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, özel röportaj serimizin bu haftaki konuğu oldu.

Gamze Türk sordu, Asbaşkan Fatih Kulaksız; Süper Lig hedefiyle başladıkları sezonda mutlu sona ulaşamamalarının sebeplerini, İbrahim Üzülmez ayrılığında ve Arda Turan'ın göreve getirilmesinde yaşanan perde arkası gelişmelerini, yeni stat projesindeki son durumu, geleceğe dair hedeflerini ve hayallerini aktardı.

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Transfer planlamalarına da değinen Kulaksız, Caner Erkin ve Adrien Regattin ile resmi sözleşme imzaladıklarını da ilk kez Spor Arena aracılığıyla açıkladı.