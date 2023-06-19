Türkiye - Galler maçına Umut Nayir ve Arda Güler damgası! Yedekten girip geceyi değiştirdiler...

Haberin Devamı

A Milli Takımımızın Samsun'da Galler'i konuk ettiği maça Umut Nayir ve Arda Güler damga vurdu.

MASKEYİ ÇIKARDI, GOLÜNÜ ATTI!

Burnundaki kırık sebebiyle maça yedekte başlayan Umut, ikinci yarıya Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girdi.

Bir süre maskeyle oynayan Umut, 65. dakikada rahatsız olup maskesini attı. 68. dakikada rakip ağları sarsan Umut'un golü, elle oynama gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

72. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında iyi yükselen Umut, kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Umut Nayir, 4. milli maçında ilk golünü atmış oldu.

ARDA GÜLER DEN HARİKA GOL

Maça Umut Nayir gibi yedek başlayan genç yıldızımız Arda Güler, 61. dakikada Salih Özcan'ın yerine oyuna girdi. Takımımıza hareket getiren Arda, 80. dakikada harika bir gol atarak skorda rahatlamamızı sağladı.

Haberin Devamı

Ceza alanı dışında sağ çaprazdan sol ayağıyla vuran Arda, topu uzak köşe 90'ına yolladı.

Samsun 19 Mayıs Stadı'nda tribünler dakikalarda Arda Güler tezahüratları yaptı.

MİLLİ TAKIM TARİHİNE GEÇTİ

Milli Takım'daki ilk golünü atan Arda Güler, A Milli Takım tarihinde resmi maç golü atan en genç oyuncu oldu (18 yaş 114 gün)