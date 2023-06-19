Türkiye - Galler maçında VAR skandalı! Milli Takım'ın golü iptal edildi

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A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk etti.

27 YIL SONRA SAMSUN'DA İLK MİLLİ MAÇ

Türkiye - Galler maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynandı. A Milli Futbol Takımı, daha önce Samsun'da 1 karşılaşma oynadı. Milliler, 1 Mayıs 1996 tarihindeki özel maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmişti.

KUNTZ'UN İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçının ilk 11'inden iki değişiklikle Galler karşısına çıktı. Letonya maçında ilk kez ilk 11'de oynayan Arda Güler ve Umut Nayir, Galler maçına kulübede başladı. Arda Güler'in yerine Salih Özcan, Umut Nayir'in yerine ise Barış Alper Yılmaz 11'de şans buldu.

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Milli Takım'ın Galler maçı ilk 11'i şu şekilde: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.

VAR SKANDALI! GOLÜ BULDUK AMA...

Milli Takımımız maça hızlı başladı. 9. dakikanın ilk saniyelerinde Orkun'un ara pasında Zeki Çelik sağdan ceza alanına girdi. İçeri çevirdiği topu Galler stoperi Mepham kendi kalesine yolladı. Milliler gole sevinirken kendi kalesini vuran Mepham ofsayt itirazı yaptı. Golü attığımızda kronometre 8.09'u gösteriyordu.

Takımlar, oyunun yeniden başlaması için yerlerini almışken maçın İtalyan hakemi Fabio Maresca, VAR ile görüştüğünü işaret etti. VAR'ın pozisyon incelemesi ve ofsayt pozisyonlarında yapıldığı gibi ofsayt çizgisini çekmesi için bekleyiş gereğinden uzun sürdü.

Orta hakem Fabio Maresca, kronometre 10:52'yi gösterirken pozisyonu ekrandan izleyeceğini işaret etti ve saha kenarındaki monitörün başına yöneldi.

Pozisyonu ekranda izleyen İtalyan hakem Maresca, kronometre 11:26'yı gösterirken golü iptal edip ofsaytı işaret etti.

Golümüzün toplam VAR incelemesi 3 dakika 15 saniye sürdü.

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OFSAYT ÇİZGİSİ NEDEN ÇEKİLMEDİ?

VAR sistemi futbola girdiğinden bu yana ofsayt pozisyonlarını orta hakemin ekrandan izlediği görülmemişti. Normalde VAR ve AVAR, VAR odasındaki teknisyenin yardımıyla ofsayt çizgisini çeker ve pozisyonun ofsayt olup olmadığını orta hakeme bildirir.

İptal edilen golümüzde VAR çizgisi ekrana gelmedi.

İtalyan basınından Sky Sports Italia, maçın VAR hakemi Massimiliano Irrati ve AVAR Gianluca Aureliano'nun bu pozisyonda VAR çizgisi çekememesinin sebebinin teknolojik problem olduğunu yazdı.

Habere göre orta hakem Maresca, bu sebeple ekrana gidip pozisyonu izledi ve kararını bu şekilde verdi.

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OFSAYT ÇİZGİSİ, DEVRE ARASINDA EKRANA VERİLDİ

İptal edilen gölümüzdeki ofsayt pozisyonu, ikinci yarı başlangıcı öncesinde ekrana geldi. TRT 1'de maçı anlatan Hünkar Mutlu'nun canlı yayında verdiği bilgilere göre VAR aracındaki teknik problem sebebiyle ofsayt çizgisi çizilemedi. Pilot kameradan ofsayt çizgisinin çekilebilmesinin ardından orta hakem Maresca her şeye rağmen pozisyonu izlemesi için ekrana davet edildi.